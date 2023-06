Municipio VIII, 22 spazi educativi integrati per 1500 bambini

Anche quest’anno, in un quadro ben più difficile degli anni passati, il Municipio VIII è riuscito ad attivare i centri estivi, servizio essenziale per bambini e famiglie.

Circa 1500 bambini, dai 3 ai 14 anni, frequenteranno i 22 centri diffusi su tutto il territorio municipale, trattasi di numeri straordinari e frutto di un lavoro complesso, fortemente voluto dal Presidente del Municipio, dall’Assessore alla scuola e dal Presidente della Commissione Municipale Scuola che, tra mille difficoltà, hanno deciso di garantire comunque il servizio a bambini e famiglie.

-Abbiamo deciso di investire tutte le risorse a nostra disposizione, circa 185.000 euro, per garantire l’avvio delle attività, in continuità col modello di Spazi Educativi Integrati sviluppato negli anni precedenti in questo Municipio -afferma Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio VIII.

Un Investimento non solo mirato all’apertura di tutti i centri, ma anche ad assicurare un necessario ambito di socialità alla pari ai bambini ed alle bambine disabili a cui viene garantita, gratuitamente, la frequenza a tutte le attività, con l’affiancamento di un operatore OEPAC in rapporto 1 a 1, ove necessario.

Prosegue Ciaccheri: -Rimane però un dato: i fondi a nostra disposizione, nonostante l’enorme sforzo per garantire un diritto fondamentale a tutti, non sono sufficienti- .

Sono state evidenziate le difficoltà, trovando la disponibilità dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale che si è adoperato nelle scorse settimane per sbloccare risorse necessarie a coprire una parte del fabbisogno. Si registra anche grande attenzione dalle Commissioni Capitoline competenti, Scuola e Sociale, dove sono state rappresentate, in itinere, tutte le criticità.

Ogni strumento è stato messo in campo per permettere la frequenza gratuita a chi rientra nelle fasce di fragilità socio-economica e per garantire, per il maggior tempo possibile, la disponibilità dell’operatore OEPAC ai singoli bambini e bambine con disabilità iscritti ai centri estivi. Una scelta su cui la Giunta Municipale ha deciso di insistere, nonostante le ristrettezze economiche, per non tornare indietro rispetto ad un punto di avanzamento raggiunto negli anni sul territorio, in materia di politiche educative e dell’inclusione.

Nelle prossime settimane si continuera’ a lavorare, con il prezioso contributo della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con Disabilità, punto di riferimento del lavoro svolto fino ad oggi, al fine di mettere in campo tutti gli strumenti e reperire le risorse necessarie per continuare ad assicurare l’accessibilità universale a questo servizio essenziale.

Conclude Ciaccheri – Rilanciamo la proposta, per il prossimo anno, di istituire una cabina di regia cittadina, per permettere di rispondere anticipatamente a tutte le criticità e stanziare con certezza le risorse necessarie. Una misura fondamentale per permettere a Roma Capitale e ai suoi 15 Municipi di non lavorare più in condizioni di urgenza e di fare un reale passo in avanti nella propria visione di città educante ed inclusiva-.

Amedeo Ciaccheri, Presidente Municipio VIII