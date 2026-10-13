Muore a otto anni per un tumore, i genitori mettono all’asta i suoi fumetti per aiutare la sua vecchia scuola

I fumetti di Topolino erano la sua passione. Adesso, grazie a una vendita di beneficienza, diventeranno il suo dono alla scuola elementare che aveva frequentato, prima di essere strappato ai suoi cari da una brutta malattia. Accade a Padova, dove i genitori di un bambino scomparso a otto anni per un tumore hanno deciso di vendere i ricordi del loro bambino per fare del bene fornendo un aiuto all’istituto scolastico frequentato dal figlio. A riferire al storia è TgCom24, che cita a sua volta Il Gazzettino.

“Per venerdì 16 ottobre è stata fissata la vendita dei fumetti del piccolo“, si legge nell’articolo, che fornisce i dettagli dell’iniziativa. “I suoi genitori hanno organizzato una raccolta fondi tramite l’associazione “Vivi la vita bella“, fondata in nome del loro bambino. Il ricavato, come anticipato, sarà devoluto alla scuola elementare che il bimbo aveva iniziato a frequentare. L’appuntamento, per chi vorrà partecipare, è per le 16.15 presso l’istituto scolastico, offerta libera per ogni fumetto”.

Il motto dell’iniziativa, scrive la testata, “è una frase del bambino: ‘Ogni secondo, minuto, ora, devi vivere la vita bella”! Non è la prima volta che l’associazione si cimenta in raccolte fondi per aiutare la scuola: l’anno scorso sono stati venduti i giocattoli del bimbo, quest’anno tocca ai suoi fumetti. Un impegno da parte dei genitori che deriva proprio dal figlio: mamma e papà raccontano che adorava andare a scuola, stare con i suoi compagni. Per questo“, conclude TgCom24, “per loro è fondamentale aiutare l’istituto”.