Napoli, cercansi registi under35: al via la call di Arci Movie per la residenza artistica gratuita

Dopo quattro anni torna Fuori Campo – Filmmaker per il sociale, il progetto di residenza artistica sul cinema del reale che unisce formazione, produzione cinematografica e impegno sociale. L’iniziativa offre a sei giovani filmmaker under 35 la possibilità di realizzare tre documentari dedicati a realtà del terzo settore attive nella città di Napoli.

Il progetto, come si legge nel comunicato, è “sostenuto dal Ministero della Cultura e da SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea” ed è “curato dall’associazione Arci Movie con la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci) e la Mediateca di Napoli Il Monello”.

Il bando di selezione è aperto in tutta Italia fino al 12 novembre 2025 per sei posti complessivi. La residenza si terrà a Napoli tra la fine di novembre 2025 e febbraio 2026 e sarà articolata in tre fasi – formazione, produzione e post-produzione – per un totale di cento ore di attività.

Durante il percorso i partecipanti saranno affiancati dal regista Daniele Gaglianone, che guiderà la fase formativa e accompagnerà i giovani autori nella realizzazione dei loro lavori, insieme a tre tutor di produzione.

Tre documentari dedicati al sociale

Al centro della residenza c’è la produzione di tre cortometraggi documentari dedicati ad altrettante realtà napoletane del terzo settore. Le storie racconteranno l’impegno della cooperativa sociale “Le Lazzarelle”, impresa femminile nata nel carcere di Pozzuoli e impegnata in percorsi di empowerment per donne detenute ed ex detenute; della cooperativa Dedalus, che opera nell’inclusione di persone in condizioni di fragilità e nei processi di rigenerazione urbana e sociale; e di Atelier Remida Campania, realtà che promuove laboratori e percorsi di sperimentazione attraverso il riuso creativo dei materiali di scarto, coinvolgendo persone di ogni età.

I filmmaker selezionati lavoreranno in coppia, formando tre piccole troupe incaricate di sviluppare i soggetti, girare le riprese e curare il montaggio dei cortometraggi. I film saranno presentati al pubblico nel febbraio 2026 durante eventi promossi da Arci Movie e dai partner del progetto.

La partecipazione è gratuita e Arci Movie garantirà a ciascun filmmaker una borsa di studio. I partecipanti dovranno disporre delle proprie attrezzature di ripresa e montaggio, mentre l’organizzazione fornirà supporto tecnico e strumentazioni laddove disponibili.

“Non solo formazione tecnica, ma uno sguardo sul reale”

“Con Fuori Campo vogliamo offrire ai giovani filmmaker una nuova occasione per misurarsi con il cinema del reale, un’esperienza di incontro con le storie e le persone che attraversano il tessuto sociale della città”, afferma Antonio Borrelli, coordinatore del progetto. “Non è solo una formazione tecnica ma un percorso per sviluppare uno sguardo attento e responsabile sul reale. La residenza è, infatti, un percorso di ricerca collettiva, in cui chi racconta entra in ascolto profondo dei mondi che incontra.”

Borrelli aggiunge: “Lavorare accanto a realtà del terzo settore che ogni giorno costruiscono inclusione e possibilità significa imparare a vedere il sociale non come uno sfondo, ma come uno spazio vivo di trasformazione”.

“La presenza di un regista e un docente importante come Daniele Gaglianone, in qualità di supervisore pedagogico, dà alla residenza una direzione chiara: il cinema documentario come spazio di relazione e ascolto in cui muoversi per costruire narrazioni. Come Arci Movie continuiamo a credere che il cinema abbia una funzione pubblica e comunitaria capace di generare legami e di restituire dignità alle storie che meritano di essere raccontate”.

Come partecipare

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 del 12 novembre 2025. Il testo completo del bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.arcimovie.it.

Daniele Gaglianone: il maestro del reale

Daniele Gaglianone, regista e docente, è autore di numerosi film e documentari selezionati in festival internazionali. Tra le sue opere più note: I nostri anni (2000), presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes; Nemmeno il destino (2003), alla 61ª Mostra del Cinema di Venezia, vincitore del Premio “Arca Cinema Giovani” e del “Tiger Award” a Rotterdam; Rata nece Biti (2008), che gli valse il David di Donatello come Miglior Documentario; La mia classe (2013), presentato alla 70ª Mostra di Venezia.

Negli ultimi anni ha firmato Dove bisogna stare (2018) e Se fate i bravi (2022), entrambi realizzati con Stefano Collizzolli, e Il tempo rimasto (2022). Il suo nuovo documentario, Cumpartia, sarà presentato al prossimo Festival dei Popoli di Firenze. Dal 2002 Gaglianone svolge attività di docenza in diverse istituzioni e attualmente insegna Regia presso l’Accademia di Belle Arti di Verona.

“Fuori Campo – Filmmaker per il sociale” si conferma così un laboratorio di cinema e cittadinanza, dove la formazione incontra il reale e la macchina da presa diventa strumento di ascolto, memoria e trasformazione.