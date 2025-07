Naspi 2025: Che cosa è e come funziona la nuova assicurazione sociale per l’impiego

Con la legge di bilancio 2025 è stata introdotta una modifica ai requisiti contributivi per avere diritto all’indennità di disoccupazione (NASPI) a far data dal primo gennaio 2025.

Requisiti personale scolastico

Fermo restante che hanno diritto alla NASPI i lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato, a condizione di:

• Essere disoccupati in modo involontario;

• Avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni;

• Essere iscritti al centro per l’impiego.

Disoccupati involontari

Per il personale scolastico con scadenza del contratto al 30 giugno o al 31 agosto che non è rinnovato, la situazione si configura come disoccupazione involontaria.

Periodi validi

In riscontro alla circolare n. 94 del 12 maggio 2015. Sono considerati periodi utili ai fini del calcolo delle 13 settimane contributive i seguenti periodi:

• Contributi previdenziali, comprensivi della quota NASPI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

• Contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione;

• I periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

• I periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;

• I periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Iscrizione al centro per l’impiego

Il personale scolastico con contratto a tempo determinato per accedere alla NASPI deve iscriversi come disoccupato al centro per l’impiego e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e successivamente il Patto di Servizio Personalizzato (PSP)

Quando richiedere la NASPI

La domanda va presentata entro 8 giorni dalla scadenza del contratto per non perdere giorni d’indennità. Se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, la NASPI decorre dalla data di presentazione e non dalla fine del contratto.

Come fare domanda

La domanda va presentata in modalità on line sul sito INPS dalla cessazione del rapporto di lavoro con il possesso dello SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi digitali.