Neve e maltempo, scuole chiuse in diverse città d’Italia con qualche polemica dei genitori – ELENCO

Con l’entrata a regime della stagione invernale, iniziano i primi comunicati diramati dalla protezione civile sull’allerta meteo in alcune regioni d’Italia. In particolare, la Campania è stata protagonista di violenti nubifragi che hanno portato i vari sindaci delle città a chiudere le scuole e i luoghi pubblici.

In questo freddo week end di gennaio sono in arrivo le grandi nevicate che bloccano le strade e di conseguenza la circolazione. I comuni sono stati, quindi, costretti a emanare circolari in tempi stretti per avvertire la cittadinanza sulla chiusura delle scuole, ma non tutti i genitori hanno preso bene le tempistiche.

Infatti, come riporta il Messaggero, il comune di Teramo con una nota serale inviate alle famiglie e anche alla pagina Facebook istituzionale, ha segnalato quanto segue: “A fronte dell’allerta meteo, che indica un peggioramento del maltempo nel corso della notte con nevicate anche a bassa quota, e tenuto conto delle segnalazioni che arrivano da diverse zone del territorio comunale e anche da fuori comune, oltre che di alcuni sopralluoghi effettuati nelle zone collinari della città, il sindaco Gianguido D’Alberto, in via precauzionale, ha disposto con apposita ordinanza la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido comunali), nel territorio del Comune di Teramo, per sabato 21 gennaio”.

La comunicazione, arrivata intorno alle 22.30 di venerdì 20 gennaio, ha prodotto non poche polemiche dei genitori che hanno commentato in maniera negativa la decisione presa con poco preavviso.

Altre città sotto la neve

Anche il sindaco di Urbino ha preso la decisione di chiudere le scuole a seguito delle previsioni di maltempo, come riporta l’Ansa: “A causa delle previsioni meteo che indicano nevicate abbondanti nelle prossime ore, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha firmato l’ordinanza con cui si dispone per domani sabato 21 gennaio 2023 la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale”.

In Basilicata, a seguito della nevicata che dalla serata sta interessando Potenza, oggi, sabato 21 gennaio, le scuole di ogni ordine grado rimarranno chiuse, asili nido compresi. Lo ha disposto con apposita ordinanza il sindaco della città, Mario Guarente. La stesa cosa ha deciso il sindaco di Isernia, Piero Castrataro a causa delle nevicate che stanno interessando gran parte del Molise.

Ecco l’elenco delle scuole chiuse sabato 21 gennaio, secondo quanto riporta meteoweb.

Abruzzo

L’Aquila

Teramo

Altino

Archi

Avezzano

Barisciano

Cagnano Amiterno

Castellalto

Castelvecchio Subequo

Pratola Peligna

Sulmona

Tagliacozzo

Basilicata

Potenza

Abriola

Avigliano

Baragiano

Bella

Lauria

Marsico Nuovo

Moliterno

Tito

Viggiano

Calabria

Acquappesa

Praia a Mare

Campania

Baselice

Calitri

Carife

Grottaminarda

Guardia Lombardi

Lioni

Mirabella Eclano

Montecalvo Irpino

Pontelandolfo

Sant’Egidio del Monte Albino

Savignano Irpino

Scampitella

Sturno

Vallata

Lazio

Sora

Marche

Urbino

Molise

Campobasso

Isernia

Baranello

Bojano

Bonefro

Cercemaggiore

Guardiaregia

Limosano

Matrice

Mirabello Sannitico

Oratino

Petrella Tifernina

Riccia

Ripalimosani

San Giuliano del Sannio

San Giuliano di Puglia

Sepino

Sessano del Molise

Trivento

Vinchiaturo

Puglia

Celenza Valfortore

Faeto

Sardegna