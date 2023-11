Niente messa per gli alunni in occasione del 4 novembre: malcontento tra genitori, bufera su una scuola

Niente messa per gli alunni in occasione del 4 novembre: malcontento tra...

I genitori di una scuola abruzzese primaria e secondaria di primo grado, come riporta Il Messaggero, sarebbero sul piede di guerra. Il motivo? La dirigente scolastica avrebbe dato indicazione di non far partecipare gli alunni alla messa che era in programma durante la cerimonia del 4 Novembre, che si è tenuta in paese, organizzata dall’amministrazione comunale.

Il consigliere provinciale ed ex sindaco, Quirino D’Orazio, ha voluto commentare l’accaduto riportando il pensiero delle famiglie dei ragazzi. “Si è creato un problema dove non c’è mai stato. I bambini e i ragazzi delle scuole hanno partecipato alla cerimonia anche lo scorso anno partecipando sia alla sfilata del corteo e alla messa. Quest’anno sono rimasti in piazza in attesa che terminasse il rito sacro. Un fatto strano che ha creato malcontento tra i genitori. La dirigente scolastica ha deciso di non far partecipare i ragazzi alla messa perché, secondo la risposta degli insegnanti, ‘la scuola è laica’. Ma mi sembra una decisione che non rispetta la maggioranza dei genitori e questo, comunque, ha creato malcontento in paese”.

“La scuola è laica”

“D’altronde – precisa un insegnante – questo è stato deciso per rispettare quanto prevede la legge in relazione alla laicità dello Stato, che pone una serie di limitazioni agli atti di culto”. Ma a questo proposito un dirigente in pensione ha precisato: “Le istituzioni scolastiche possono (con apposita delibera degli organi collegiali), proprio in considerazione della non indifferenza dello Stato verso tutte le espressioni della vita sociale dello studente – cittadino, decidere di informare studenti e famiglie circa lo svolgimento di atti di culto, che si svolgano “fuori dalla scuola e dalla programmazione didattica”, oppure “nella scuola in orario extracurriculare” o “fuori dalla scuola in orario scolastico”, assicurando a tutti gli alunni – studenti la libertà di parteciparvi o meno. I dirigenti scolastici che consentissero gli atti di culto nell’osservanza dei limiti sopraindicati non violerebbero alcuna legge né commetterebbero alcun reato di interruzione di pubblico servizio e, quindi, non devono ricevere alcuna contestazione di addebito e/o valutazione negativa”.

“L’idea di non far partecipare gli alunni a tutta la cerimonia, messa compresa – ha proseguito D’Orazio – ha creato delle problematiche dato che il dirigente scolastico e i docenti devono tenere in conto che non stiamo parlando di una semplice messa, ma di una vera e propria commemorazione religiosa in memoria e in onore di chi ha perduto la vita per il bene della Patria e dei propri concittadini”.

La cerimonia del 4 novembre, alla fine, si è tenuta ma gli alunni hanno atteso che finisse la messa per poi partecipare al corteo e alla cerimonia finale davanti al monumento dei Caduti. C’è chi dice che forse la decisione è stata presa per salvaguardare altri credi religiosi.

Frequenti diatribe sul crocifisso a scuola

Poco più di un mese fa ha fatto scalpore la notizia della rimozione improvvisa, attuata dalla dirigente scolastica di una scuola del modenese, a Carpi, di tutti i crocifissi dalle aule della scuola.

Sulla questione è intervenuto sulla questione il noto giornalista, scrittore e conduttore Corrado Augias, ospite di DiMartedì ieri, su La7. “Non sono d’accordo. Mi ricordo che quando andavo a scuola io al muro c’era il crocifisso insieme all’immagine del duce e del re. Era un orrore accomunare il crocifisso con due figure politiche”.

“Crocifisso attaccato al muro? Per me è un orrore. Non sono cattolico, ma se lo fossi, se ho bisogno di Gesù lo vado a cercare, non lo devo trovare inchiodato al muro”, ha detto, tra gli applausi.