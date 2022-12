No alla procedura straordinaria per gli specializzandi sostegno

Gentili colleghi torinesi,

rappresentiamo un gruppo di docenti siciliani specializzati nelle attività sul sostegno del V e del VI ciclo presso le Università Unipa e Kore Enna.

E’ comprensibile quanto possa essere destabilizzante la nuova procedura di assunzione prevista per i prossimi anni con la costituzione delle graduatorie regionali per gli specializzati sul sostegno, ma è altrettanto evidente che tale procedura è molto più equa e meritocratica di quelle passate.

La vostra situazione torinese è con ogni probabilità migliore di quella siciliana: in Sicilia, noi specializzati sul sostegno del V e del VI ciclo, abbiamo assistito inermi alle assunzioni di colleghi con punteggi prossimi allo zero, in diverse province siciliane (fortunate) e contestualmente abbiamo vissuto il dispiacere di non aver potuto partecipare alla procedura di immissione nonostante i punteggi altissimi proprio perché inseriti in provincie in cui la selezione è più dura (es. Palermo).

Riteniamo ingiusto il vecchio approccio di assunzione e meritocratica la nuova riforma, soprattutto nei riguardi delle carriere di ogni singolo docente.

Vi e ci auguriamo il meglio per il futuro.

Gli specializzati del V e VI ciclo Unipa e Kore Enna