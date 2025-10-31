“Noi siamo i Briganti”, la scrittrice Sara Rattaro incontra i docenti delle scuole di Catania

Una storia di sport, amicizia e rinascita è approdata venerdì 30 ottobre alla Libreria Mondadori Bookstore di Piazza Roma, a Catania. Di fronte a un pubblico attento e partecipe, composto in gran parte da docenti catanesi, la scrittrice siciliana Sara Rattaro ha presentato il suo nuovo libro “Noi siamo i Briganti”, edito da Mondadori Ragazzi.

Tra palazzi grigi e opportunità negate

Il romanzo racconta la vicenda di Marco, un ragazzo cresciuto nel quartiere di Librino, una delle aree più difficili della città. Tra palazzi grigi e opportunità negate, la vita sembra non offrire vie d’uscita. Ma proprio lì, in un parcheggio polveroso, due allenatori tenaci, Franco e Paolo, decidono di fondare una squadra di rugby: i Briganti. Un progetto sportivo e umano che, giorno dopo giorno, diventa occasione di riscatto per tanti giovani del quartiere.

L’allenamento come metafora della vita

Per Marco e i suoi compagni, ha detto Rattaro durante la presentazione, il rugby non è solo uno sport: è imparare a cadere e rialzarsi insieme, a correre verso qualcosa che vale, a non arrendersi mai. Tra fatiche, sconfitte e piccole grandi vittorie, ha aggiunto ancora l’autrice del libro, ogni allenamento diventa una metafora della vita, una palestra di fiducia e solidarietà. Particolarmente importante in contasti con elevate fragilità, come quello di Catania.

Romanzo per ragazzi (ma anche per adulti)

Sara Rattaro, da sempre attenta ai temi sociali e alle emozioni che attraversano l’adolescenza, racconta questa storia ispirandosi a un’esperienza vera, con la sensibilità che la contraddistingue. “Noi siamo i Briganti” è un romanzo che parla ai ragazzi, ma anche agli adulti, perché mostra come la passione, il lavoro di squadra e la fiducia negli altri possano cambiare destini che sembrano già scritti.

L’importanza di credere negli altri

Durante l’incontro, molti insegnanti hanno sottolineato l’importanza del libro come strumento educativo e di dialogo con gli studenti. In un’epoca in cui i giovani faticano a credere nel futuro, la storia dei Briganti di Librino offre un messaggio potente: nessuno è davvero escluso se trova qualcuno disposto a credere in lui. “Noi siamo i Briganti” non è solo un racconto sportivo, ma una dichiarazione d’amore verso la vita, la comunità e la possibilità di rinascere, insieme.