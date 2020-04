NoiPA, come effettuare il primo accesso

NoiPA ha pubblicato sul proprio sito la procedura per eseguire il primo accesso sul portale.

Per accedere la prima volta al sistema è necessario che l’Amministrazione di appartenenza abbia inserito nel sistema NoiPA i dati anagrafici, l’indirizzo e-mail e l’eventuale numero di telefono cellulare indicati dall’amministrato. A seguito dell’inserimento dei dati, l’amministrato riceverà una mail con mittente “NO Reply NoiPA” che informa dell’avvenuto inserimento dell’indirizzo e-mail.

A questo punto l’amministrato dovrà richiedere il reset password, utilizzando la form di Assistenza presente nella sezione Supporto del portale, allegando un documento d’identità valido.

Nella form di assistenza dovranno essere selezionati i seguenti valori:

Area: supporto tecnico informatico;

supporto tecnico informatico; Tematica : sito/strumenti di gestione utenza;

: sito/strumenti di gestione utenza; Portale NoiPA: password/dati anagrafici.

Una volta inviata la richiesta l’utente riceverà una nuova e-mail con le indicazioni per confermare la richiesta di assistenza. Solo successivamente alla conferma la richiesta sarà inviata correttamente al servizio di assistenza.

Dopo aver concluso con successo la richiesta di assistenza, l’amministrato riceverà sull’indirizzo mail indicato al momento dell’iscrizione una password temporanea per effettuare il primo accesso. Appena effettuato l’accesso sul sistema NoiPA, comparirà il modulo per il cambio password. Una volta compilato il modulo, si potrà accedere alla area personale dove, tramite la funzione “Modifica dati personali”, è necessario procedere con:

Verifica dell’e-mail;

Inserimento della domanda segreta per un eventuale futuro recupero della password;

Verifica del numero di telefono cellulare tramite chiamata interrotta.

Se non si riceve la mail

Se, a seguito dell’inserimento dei dati in anagrafica, l’amministrato non riceve l’e-mail perché non ha comunicato il proprio indirizzo e-mail, perché l’indirizzo e-mail comunicato risulta errato o per altri motivi legati a problemi tecnici del gestore di posta, in questi casi sarà necessario rivolgersi al Responsabile dell’Identificazione Dipendente (RID) del proprio ufficio di servizio per comunicare nuovamente il proprio indirizzo e-mail e avviare il processo sopra descritto

Guarda il video tutorial sul canale YouTube NoiPA.