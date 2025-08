Nomine in ruolo da GPS prima fascia, già usciti i primi bollettini e ci sono 5 giorni per accettare il ruolo o rinunciare

In tantissime province italiane, in particolare del nord Italia, sono già stati pubblicati i bollettini ufficiali delle immissioni in ruolo da gps prima fascia sostegno. Nel Veneto sono usciti i bollettini di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza. In Lombardia hanno pubblicato Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Monza Brianza, Varese. In Piemonte i bollettini per i neoassunti da gps sostegno sono usciti a Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli. Anche qualche provincia del sud ha pubblicato: Matera e Potenza, Bari, Avellino e Campobasso, Cagliari e Sassari.

Nomina in ruolo da prima fascia gps sostegno

È utile ricordare che i neoassunti in ruolo dalla prima fascia sostegno delle GPS, viene attribuita una sede di ruolo sulla base delle 150 preferenze indicate nella domanda presentata entro il 30 luglio per ottenere un contratto di ruolo a tempo determinato con superamento anno di prova, ai sensi dell’art.14, comma 1, lettera c) bis, del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024. Superato l’anno di prova e ricevuta la conferma in ruolo, il contratto si tramuterà a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2026.

Come accettare il ruolo

La sede del ruolo dei neoassunti da gps prima fascia sostegno, è stata attribuita dall’algoritmo sulla base delle preferenze espresse entro le ore 14:00 del 30 luglio, tale sede, pubblicata online nei siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali, verrà inviata tramite mail con un link di accettazione. Per i bollettini pubblicati il giorno 1 agosto, ci sarà tempo fino al 5 agosto per entrare in piattaforma, attraverso il suddetto link, per accettare il ruolo. Tale procedura di accettazione è una novità introdotta dal decreto legge n.45/2025.