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Docente accoltellata a scuola: non è un caso isolato | 24-09-2026

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24.09.2026

Nuove Indicazioni Nazionali: il decreto scuola fissa un’ora di latino a settimana alle medie dal 2027

Redazione
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Indice
Rimane facoltativo
Cosa dice il testo delle Nuove Indicazioni Nazionali

Tetto di alunni stranieri, divieto di burqa e tanti altri provvedimenti relativi alla scuola: il decreto scuola è stato presentato in Consiglio dei Ministri oggi, 24 settembre, alle 16:30. Nella bozza c’è anche spazio per una norma relativa alle scuole medie.

Rimane facoltativo

Nel decreto è prevista un’ora settimanale facoltativa di latino dal secondo anno delle medie. L’insegnamento, per un totale di 33 ore l’anno, sarà attivato a partire dal 2027/2028 e affidato a docenti della classe di concorso A-12 in possesso dei requisiti previsti dal testo.

L’indicazione era già contenuta nelle Nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, ovvero i programmi ministeriali. Ora viale Trastevere la inserisce per legge, seppur su base volontaria.

Cosa dice il testo delle Nuove Indicazioni Nazionali

L’insegnamento opzionale del latino per l’educazione linguistica (LEL) può essere avviato a partire dalle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Questa disciplina mira a stimolare la logica, a far comprendere più a fondo le fondamenta grammaticali dell’italiano e ad avvicinare gli alunni alla comprensione storica della civiltà europea. Si propone come una risorsa per il confronto interlinguistico e interdisciplinare, integrandosi con lo studio di altre materie.

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