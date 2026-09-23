Docente accoltellata a scuola: “Perdono l’aggressore ma vorrei accettasse un aiuto. Doveva recuperare il debito di storia, forse rabbia per questo”

Nel corso della trasmissione di Rete 4 “Dentro la notizia” è stata intervistata la docente accoltellata qualche giorno fa da uno studente:

“Lo perdono, però vorrei che lui accettasse un aiuto. È con me fin dalla prima media, ricordo bene che durante il primo anno il suo comportamento non ha mai manifestato alcunchè. Ne ho soltanto parlato un pochino con la famiglia ma non è stato necessario attivare niente di più. Ciò che è stato capace di premeditare in questa occasione è stato per me assolutamente sorprendente e se quel ragazzo che poi è intervenuto bloccandogli le mani, magari il ragazzo in questione avrebbe potuto proseguire con lo sferrare dei fendenti contro di me”.

“Proprio in quella mattina lui avrebbe dovuto affrontare il compito in classe finalizzato al recupero della materia di storia. Forse durante il periodo estivo può essergli montata un po’ di rabbia verso questo debito. Ho ricevuto una mail dalla famiglia nella quale mi porgono le loro scuse, ho già risposto dicendo “accolgo le vostre scuse”.