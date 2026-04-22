Nuove Indicazioni nazionali licei, le competenze chiave che deve possedere lo studente al termine del percorso

Il percorso liceale non è mai stato una semplice somma di nozioni, ma un’esperienza trasformativa che mira alla costruzione della soggettività giovanile.

Le nuove Indicazioni Nazionali delineano un profilo in uscita ambizioso, in cui lo studente non è chiamato solo a “imparare”, ma a “rendersi conto”, sviluppando una sintesi critica e unitaria dei saperi che lo prepari alle sfide della complessità contemporanea.

Al termine del quinquennio, questo bagaglio si concretizza in otto competenze chiave, intese come pilastri per l’apprendimento permanente e lo sviluppo dei talenti individuali.

La padronanza dei linguaggi

Il cuore dell’istruzione liceale risiede nella conquista di un rapporto colto con la propria lingua. La competenza alfabetica funzionale non si limita alla correttezza grammaticale, ma richiede la capacità di padroneggiare registri diversi, produrre testi argomentativi coerenti e praticare una lettura riflessiva volta a interiorizzare i contenuti.

Accanto all’italiano, la competenza multilinguistica diventa uno strumento di “decentramento cognitivo”: studiare lingue straniere e antiche permette un confronto tra strutture diverse, favorendo la comprensione di sé e il rispetto per culture differenti.

La sfida tecnologica e il rigore scientifico

In un’epoca dominata dagli algoritmi, la competenza digitale emerge come una vera sfida antropologica. Lo studente deve maturare una “coscienza digitale superiore”, imparando a utilizzare l’Intelligenza Artificiale come un “copilota” senza mai farsi sostituire da essa nello sforzo cognitivo. Questo implica saper valutare criticamente l’affidabilità delle fonti e agire online nel rispetto della dignità umana.

Parallelamente, la competenza matematica e nelle scienze (STEAM) guida lo studente ad analizzare la realtà naturale e artificiale con metodo scientifico. Non si tratta solo di risolvere equazioni, ma di comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella modellizzazione di processi complessi e di individuare i limiti etici delle tecnologie applicate.

Autonomia, benessere e spirito d’iniziativa

Un liceale al termine del percorso deve aver appreso come “imparare a imparare”. Questa competenza personale e sociale riguarda la cura del proprio benessere, la gestione dello stress e la capacità di organizzare il proprio studio in modo autonomo e flessibile. È lo statuto civile dello studente: lo studio come esercizio di disciplina interiore e autocontrollo.

Inoltre, la competenza imprenditoriale non va intesa in senso strettamente economico, ma come capacità di trasformare le idee in valore per gli altri, pianificando progetti con integrità e risolvendo problemi complessi con pensiero strategico. In questo ambito, le esperienze di formazione scuola-lavoro (ex PCTO) diventano cruciali per collegare le conoscenze teoriche a problemi autentici e orientare le scelte future.

Cittadinanza e consapevolezza culturale

Infine, lo studente deve sapersi muovere nel mondo come cittadino consapevole. La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza della Costituzione, sul rispetto dell’ambiente (in linea con l’Agenda 2030) e sulla capacità di argomentare in confronti costruttivi per il bene comune.

Tutto questo si inserisce in una cornice di consapevolezza ed espressione culturale: saper fruire del patrimonio artistico e paesaggistico e comprendere la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche e culture.

Il Liceo, dunque, si conferma come una comunità intellettuale che consegna alla società giovani capaci di un “vedere teoretico”, pronti a interrogare criticamente la realtà con passione e rigore.

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