Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 28 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
28.05.2026

Indicazioni nazionali licei, dal 2027 nuovi libri di testo. Riva (Aie): riforma d’approvare entro giugno. Ci sono milioni di testi da riscrivere e stampare

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

“Abbiamo appreso recentemente che la riforma dei licei”, attraverso le Nuove indicazioni nazionali, “prenderà avvio nell’anno scolastico 2027/28. Abbiamo preso visione di questa bozza, l’abbiamo analizzata e fatto avere alla Commissione le nostre osservazioni. Certo, pensavamo che l’ingresso della riforma si realizzasse nel 2028 e ora, chiaramente, i tempi sono molto compressi”. L’ha detto Giorgio Riva, presidente del Gruppo educativo dell’Associazione Italiana Editori e amministratore delegato del Gruppo editoriale La Scuola, a colloquio con ‘La Tecnica della Scuola’.

“Come associazione – ha proseguito l’alto dirigente dell’Aie – noi ci aspettiamo che al più tardi nella seconda metà di giugno il documento definitivo della Commissione venga inviato al Consiglio superiore per l’istruzione”. E quindi approvato in via definitiva.

La fretta appare inevitabile: a seguito delle novità contenute nelle Nuove Indicazioni nazionali ci sono da cambiare milioni di libri, che vanno riscritti, impaginati, stampati, messi a disposizione delle scuole e poi venduti.

“Sulla base di questo – ha precisato Riva – , noi cominceremo a lavorare sui libri di testo, con tempi nuovamente compressi, come è stato per la riforma del primo ciclo. Certo, faremo di tutto per essere nuovamente pronti con le novità e gli adeguamenti sul catalogo per l’inizio del 2027, per poter presentare appunto i libri di testo agli insegnanti per il prossimo processo nazionale che si terrà tra febbraio e maggio 2027”.

Nel corso dell’intervista, Riva ha detto che “nel 2013 il digitale aveva un significato abbastanza diverso da quello attuale” e quindi il decreto Carrozza 781 del 2012”, attuativo della Legge n. 221/2012, “crediamo che vada rivisto”.

“Oggi parliamo di oltre 5 milioni di contenuti didattici integrativi che sono abbinati ai libri di testo: il 96% delle adozioni sono sul cosiddetto libro misto, cioè composte del libro cartaceo con l’ebook interattivo e da contenuti digitali integrativi”.

“Certamente – ha continuato l’esponente dell’Aie – ci troviamo oggi a una riconferma del ruolo centrale del libro di testo a supporto dell’insegnamento e dell’apprendimento, non il testo moderno, che non era più quello del 2012, ma sempre però fatto sviluppato da parte di editori con professionalità scientifica e con fondamenti pedagogici, con attenzione pedagogica”.

Infine, Riva ha parlato dell’influenza delle nuove tecnologie sulla realizzazione dei libri di testo: “Noi già stiamo come editori, offrendo strumenti basati sulla sull’intelligenza artificiale, in particolare a supporto del lavoro dei docenti e in alcuni casi anche degli studenti, tenendo conto che forniamo servizi che si basano sui motori di intelligenza artificiale, applicati però ai nostri contenuti, certificati e validati scientificamente. Questo è un aspetto estremamente importante, perché l’errore che non si deve fare è di utilizzare questi potentissimi strumenti tecnologici, assolutamente utili, su contenuti invece non certificati”.

editori AIELibri di testoliceinuove indicazioni nazionali secondo ciclo

Libri di testo fra problemi di costi e di qualità; aumenta lo spazio del digitale ma cartaceo e altri strumenti restano attuali. Nostra intervista a Giorgio Riva (AIE)

Il libro non è morto, lo leggono 3 italiani su 4 (+4% in 3 anni) ma gli dedicano meno tempo: colpa del competitor internet

Valditara: “Gli editori devono rispettare il pluralismo”

La denatalità sta svuotando le scuole: -2 milioni di iscritti in 20 anni. Editori pronti alla didattica più personalizzata, 29 maggio convegno a Roma

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Indicazioni nazionali licei, dal 2027 nuovi libri di testo. Riva (Aie): riforma d’approvare entro giugno. Ci sono milioni di testi da riscrivere e stampare

Alessandro Giuliani

Maturità 2026, la riforma Valditara migliorerà davvero l’esame? Ha ancora senso affrontarlo? – Partecipa al SONDAGGIO

Redazione

‘Insegnare è una forma di carità’, le parole di Papa Leone commentate dall’ex ministro Bianchi: “La scuola deve essere aperta, inclusiva e affettuosa”

Redazione

Mobilità docenti 2026/2027, venerdì 29 maggio saranno visibili tutti gli esiti dei trasferimenti e dei passaggi

Lucio Ficara
vai alla ricerca avanzata