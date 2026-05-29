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29.05.2026

Indicazioni nazionali Licei, la consultazione chiude il 31 maggio 2026

Lara La Gatta
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Indice
La FLC CGIL propone un proprio questionario

Il 22 aprile scorso il MIM ha pubblicato lo schema del testo delle Indicazioni nazionali per i licei, elaborato dalla Commissione allo scopo costituita.

Con la nota 112374 del 22/04/2026, il Ministero ha poi aperto una consultazione per le istituzioni scolastiche, predisponendo alcuni quesiti su aspetti del documento di particolare rilevanza.

Si può rispondere alla consultazione fino 31 maggio, collegandosi on-line al link fornito alle singole istituzioni scolastiche interessate, tramite l’invio di una e-mail proveniente dalla casella noreply.comunicazioni@istruzione.it.

Per eventuali problemi di natura tecnica connessi alla compilazione del questionario, è possibile inviare una segnalazione avente oggetto “Questionario Indicazioni nazionali dei licei” all’indirizzo email: dgsis.segreteria@istruzione.it.

La FLC CGIL propone un proprio questionario

La FLC CGIL intende ascoltare le considerazioni delle docenti e dei docenti e propone un breve questionario da compilare entro il 30 maggio. Il modulo è disponibile a questo link.

La FLC CGIL intende dare voce a chi volesse esprimersi positivamente o negativamente rispetto ad alcuni passaggi chiave dell’impianto proposto dalle Indicazioni Nazionali per i Licei elaborati dalla Commissione Perla.

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