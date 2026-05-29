Indicazioni nazionali Licei, la consultazione chiude il 31 maggio 2026

Indice La FLC CGIL propone un proprio questionario

Il 22 aprile scorso il MIM ha pubblicato lo schema del testo delle Indicazioni nazionali per i licei, elaborato dalla Commissione allo scopo costituita.

Con la nota 112374 del 22/04/2026, il Ministero ha poi aperto una consultazione per le istituzioni scolastiche, predisponendo alcuni quesiti su aspetti del documento di particolare rilevanza.

Si può rispondere alla consultazione fino 31 maggio, collegandosi on-line al link fornito alle singole istituzioni scolastiche interessate, tramite l’invio di una e-mail proveniente dalla casella noreply.comunicazioni@istruzione.it.

Per eventuali problemi di natura tecnica connessi alla compilazione del questionario, è possibile inviare una segnalazione avente oggetto “Questionario Indicazioni nazionali dei licei” all’indirizzo email: dgsis.segreteria@istruzione.it.

La FLC CGIL propone un proprio questionario

La FLC CGIL intende ascoltare le considerazioni delle docenti e dei docenti e propone un breve questionario da compilare entro il 30 maggio. Il modulo è disponibile a questo link.

La FLC CGIL intende dare voce a chi volesse esprimersi positivamente o negativamente rispetto ad alcuni passaggi chiave dell’impianto proposto dalle Indicazioni Nazionali per i Licei elaborati dalla Commissione Perla.