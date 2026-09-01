Nuovi indirizzi mail per le scuole statali dal 1° settembre 2026: le istruzioni del MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato la circolare n. 4745 del 23 luglio 2026, finalizzata all’allineamento delle caselle di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC) per le sedi scolastiche statali principali registrate in anagrafe.
La riorganizzazione, che diventerà operativa dal 1° settembre 2026, interesserà sia le caselle PEO del tipo [cod.meccanografico]@istruzione.it sia quelle PEC del tipo [cod.meccanografico]@pec.istruzione.it. Tutti i dettagli e i relativi allegati con l’elenco delle caselle attivate e dismesse sono consultabili sul portale SIDI, all’interno della sezione “Documenti e Manuali”.
A partire dal 1° settembre 2026, i Dirigenti Scolastici e i DSGA avranno la possibilità di verificare il nuovo indirizzo e-mail e configurare la password di accesso. Per farlo, dovranno accedere all’area riservata del SIDI e seguire il percorso:
Per quanto riguarda la posta certificata, le modalità operative per impostare le credenziali di accesso verranno trasmesse tramite un’apposita comunicazione e-mail, inviata sempre dal 1° settembre 2026 direttamente alla casella di posta ordinaria (PEO) dell’istituto.
Le caselle PEO e PEC collegate a codici meccanografici non più validi dal 1° settembre 2026 verranno progressivamente dismesse. È comunque garantita una fase di transizione:
Il MIM raccomanda ai Dirigenti Scolastici la massima attenzione nell’adempiere agli obblighi di aggiornamento dell’Indice IPA (come previsto dall’art. 12 del DPCM 3/12/2013 e dall’art. 6-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale):