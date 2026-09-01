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Dirigenti
01.09.2026

Nuovi indirizzi mail per le scuole statali dal 1° settembre 2026: le istruzioni del MIM

Lara La Gatta
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Indice
Gestione dei nuovi indirizzi di posta ordinaria (PEO)
Attivazione delle nuove caselle PEC
Disattivazione dei codici meccanografici cessati
Aggiornamento dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato la circolare n. 4745 del 23 luglio 2026, finalizzata all’allineamento delle caselle di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC) per le sedi scolastiche statali principali registrate in anagrafe.

La riorganizzazione, che diventerà operativa dal 1° settembre 2026, interesserà sia le caselle PEO del tipo [cod.meccanografico]@istruzione.it sia quelle PEC del tipo [cod.meccanografico]@pec.istruzione.it. Tutti i dettagli e i relativi allegati con l’elenco delle caselle attivate e dismesse sono consultabili sul portale SIDI, all’interno della sezione “Documenti e Manuali”.

Gestione dei nuovi indirizzi di posta ordinaria (PEO)

A partire dal 1° settembre 2026, i Dirigenti Scolastici e i DSGA avranno la possibilità di verificare il nuovo indirizzo e-mail e configurare la password di accesso. Per farlo, dovranno accedere all’area riservata del SIDI e seguire il percorso:

  • Gestione utenze portale ➔ Gestione posta scuola Una volta individuata la casella associata al nuovo codice meccanografico, basterà selezionare la funzione “Modifica password”.

Attivazione delle nuove caselle PEC

Per quanto riguarda la posta certificata, le modalità operative per impostare le credenziali di accesso verranno trasmesse tramite un’apposita comunicazione e-mail, inviata sempre dal 1° settembre 2026 direttamente alla casella di posta ordinaria (PEO) dell’istituto.

Disattivazione dei codici meccanografici cessati

Le caselle PEO e PEC collegate a codici meccanografici non più validi dal 1° settembre 2026 verranno progressivamente dismesse. È comunque garantita una fase di transizione:

  • Gli indirizzi rimarranno attivi fino al 15 novembre 2026 esclusivamente per la consultazione e per consentire il backup dei dati (messaggi, rubrica, ecc.).
  • La disattivazione definitiva avverrà il 16 novembre 2026.
  • Tutti gli indirizzi destinati alla chiusura riceveranno preventivamente una mail con le indicazioni dettagliate.

Aggiornamento dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

Il MIM raccomanda ai Dirigenti Scolastici la massima attenzione nell’adempiere agli obblighi di aggiornamento dell’Indice IPA (come previsto dall’art. 12 del DPCM 3/12/2013 e dall’art. 6-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale):

  • Nuove scuole: devono provvedere autonomamente all’accreditamento e alla registrazione su IPA.
  • Scuole già esistenti: i Dirigenti devono gestire costantemente le variazioni o le cancellazioni dei dati.
  • Istituti oggetto di dimensionamento: la scuola che confluisce in un altro istituto è considerata “cessata”. Una volta conclusi tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, finanziario e patrimoniale, il Dirigente Scolastico deve tassativamente richiederne la cancellazione dall’IPA. La procedura richiede l’accesso all’area riservata del vecchio istituto sul portale IPA, selezionando: Aggiornamento Dati ➔ Ente e cliccando sull’icona del cestino (Richiesta Cancellazione Ente da IPA).
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