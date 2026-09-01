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Prima ora - Notizie di martedì 1° settembre

Docenti
01.09.2026

Presa di servizio scuola, al via l’anno scolastico: gli adempimenti iniziali – DIRETTA ore 16:30

Redazione
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La diretta della Tecnica risponde live
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Con il 1° settembre prende ufficialmente il via l‘anno scolastico 2026/2027. Se per gli studenti il ritorno in classe è ancora distante qualche giorno, per dirigenti scolastici, docenti e personale Ata è già tempo di riprendere il lavoro. Tra prese di servizio, prime riunioni e scadenze amministrative, il nuovo anno si apre con una serie di appuntamenti che riguardano da vicino il personale della scuola.

La diretta della Tecnica risponde live

Quali sono alcuni degli adempimenti iniziali che dovranno essere comunicati nel primo Collegio docenti? Nel primo Collegio docenti quali sono le scelte unilaterali del dirigente e quali quelle che scaturiscono dal voto collegiale? Collegi docenti da remoto, qual è la norma che consente di autorizzarli, chi decide il regolamento? I docenti in un Collegio importante come il primo, possono chiedere di intervenire per fare proposte e possono lasciare un documento da allegare a verbale della seduta?

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi, martedì 1° settembre alle ore 16,30. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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