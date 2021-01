Nuovo Dpcm e dati Covid. Altri 12 mila contagi. Verso una zona arancione nazionale?

Dati Covid dell’11 Gennaio: 12.532 nuovi positivi e 448 morti. In calo i tamponi: solo 91.656.

Si attende un rialzo della curva dei contagi preoccupante, come riferisce il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un intervento al Tg3: “Sta arrivando un’impennata dei contagi. Non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”.

In funzione di questa impennata, oggi si è svolto l’incontro tra Stato e regioni per cercare di trovare un punto d’accordo sulle prossime misure che saranno contenute nel nuovo Dpcm gennaio e che entreranno in vigore a partire dal 16 gennaio. Ne parliamo nell’articolo al link.

Ipotesi nuovo Dpcm

Al colloquio con il governo, i presidenti di regione Vincenzo De Luca, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga hanno avanzato la proposta di attuare una zona arancione nazionale, per fare in modo che una linea di maggiore rigore possa permettere un appiattimento della curva.

Il Bollettino dell’11 gennaio

Nuovi contagiati: 12.532

Decessi: 448

Tamponi: 91.656

Totale ricoverati: 2.642, con 168 ingressi del giorno

Casi totali: 2.289.021