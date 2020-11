Nuovo Dpcm, Italia divisa in tre aree. Ecco l’ordinanza del Ministero della Salute [PDF]

Nuovo Dpcm, Italia divisa in tre aree. Ecco l’ordinanza del Ministero della...

In conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito le misure regione per regione. Adesso a mettere nero su bianco la suddivisione dell’Italia in aree rosse, arancioni e gialle è l’ordinanza del Ministero della Salute, firmata dal Ministro Roberto Speranza.

L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Zona gialla e misure per la scuola

Sono zona gialla le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Sardegna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, province di Trento e di Bolzano.

Dad solo alle superiori,

Mascherina dai 6 anni in su e anche al banco,

Didattica in presenza per l’uso dei laboratori,

Didattica in presenza per alunni disabili o con BES,

Mensa aperta,

Uscite didattiche sospese

Zona arancione e misura per la scuola

Sono zona arancione Puglia e Sicilia.

Dad solo alle superiori,

Mascherina dai 6 anni in su e anche al banco,

Didattica in presenza per l’uso dei laboratori,

Didattica in presenza per alunni disabili o con BES,

Mensa aperta,

Uscite didattiche sospese

Zona rossa e misure per la scuola

Sono zona rossa Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Dad dalla seconda media,

Mascherina dai 6 anni in su e anche al banco,

Didattica in presenza per l’uso dei laboratori,

Didattica in presenza per alunni disabili o con BES,

Mensa aperta,

Uscite didattiche sospese

