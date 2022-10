Nuovo Governo, bisogna affrontare subito il nodo delle risorse: lo dice Barbara Floridia (M5S)

“Dal prossimo Governo ci aspettiamo poco, abbiamo già avuto un Governo di centro-destra e abbiamo visto cosa hanno fatto”: sono le parole di Barbara Floridia, sottosegretario all’istruzione uscente e rieletta nelle liste del M5S per il Senato.

Nell’intervista Barbara Floridia spiega che – a suo parere – il problema più urgente da affrontare sarà quello delle risorse e quindi il M5S aspetterà al varco il Governo al momento della approvazione della legge di bilancio.

I problemi da risolvere sono molti, aggiunge la senatrice, a partire dal rinnovo del contratto fino alla questione delle cosiddette “classi pollaio”.

Ma c’è un altro tema che sta a cuore a Floridia che è quello dell’introduzione dello psicologo nelle scuole.

La sottosegretaria coglie anche l’occasione per rivendicare quanto da lei fatto in questi anni: “Sulla scuola – dice – abbiamo investito risorse importanti”.