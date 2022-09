Nuovo Governo, i commenti dei giovani sui social: “ma che studiamo a fare storia se restano solo parole sui libri?”

Con le elezioni 2022 si è conclusa la campagna elettorale che ha visto per un mese sfidarsi a colpi di tweet, post e video su Tik Tok i maggiori rappresentanti politici. Al momento, i primi dati danno per vincitori i leader di centro desta: Meloni, Salvini e Berlusconi.

Elezioni 2022, l’identikit dei votanti

Sui social le polemiche non stanno mancando. Già da ieri sera, domenica 25 settembre, il popolo di Twitter è stato pieno di riflessioni contro i risultati elettorali da parte di giovani, con tweet che hanno avuto migliaia di like e ricondivisioni. E allora chi ha votato il centro destra? Secondo i dati forniti da Opinio Italia per Rai, a votare il partito di Giorgia Meloni sono stati gli elettori dai 35 a 55 anni. Per quanto riguarda i giovani, invece, che vanno dai 18 ai 35 anni, il partito più votato è stato quello di Giuseppe Conte (M5S).

I commenti dei giovani: “che abbiamo studiato a fare la storia”?

Tra i vari commenti che hanno avuto maggior condivisione ed eco su Twitter, ne riportiamo qualcuno. Chiara scrive: “Avete mandato al Governo una persona che, solo in campagna elettorale, ha condiviso il video di uno stupro, ha parlato degli immigrati venezuelani come merce, ritiene che l’obesità sia una devianza giovanile. Che ve dice la coccia?”. E ancora, commenta Ila: “I fascisti hanno sempre fatto colpo su due categorie: i vecchi e gli ignoranti. L’Italia è il paese dei vecchi e degli ignoranti, da sempre. Un bel paese povero e fascista, che brutta fine”.

A questi si aggiungono anche Chiara e Valeria: “Un paese che ha vissuto il ventennio fascista che vota un partito apertamente fascista, ma che ca**o studiamo a fare storia se restano solo parole sui libri”; “La storia ci ha insegnato che i nostri antenati hanno sudato per guadagnare la libertà e noi il 25 Settembre 2022 abbiamo appena scelto di privarcene”.

