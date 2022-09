Nuovo Governo, i rappresentanti scuola dei partiti eletti alla Camera e al Senato: da Sasso e Bucalo a Floridia e Malpezzi

Le elezioni 2022 si sono svolte due giorni fa, domenica 25 settembre, lasciando molti candidati clamorosamente a bocca asciutta. A vincere è stata, com’è noto, la coalizione di centrodestra trainata dal partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. In attesa che il nuovo Governo venga formato e di conoscere quindi il nome del prossimo Ministro dell’Istruzione, ecco una carrellata di candidati eletti alla Camera e al Senato che hanno ricoperto il ruolo di referenti scuola nei propri partiti.

Gli eletti alla Camera

Ad essere eletto all’uninominale di Altamura, in Puglia, è stato Rossano Sasso (Lega), attuale sottosegretario del Ministero dell’Istruzione.

Al plurinominale delle Marche a spuntarla è stata Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Partito Democratico e deputata e segretaria della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione dal 2013 al 2018. Ad essere eletta, al plurinominale di Lombardia 1, Lombardia 3 e Sardegna e all’uninominale di Monza è stata anche Paola Frassinetti, responsabile scuola di Fratelli d’Italia.

Al plurinominale ha vinto anche Anna Ascani (Pd), eletta in Toscana e Umbria, ex viceministro dell’Istruzione del Governo Conte.

Gli eletti al Senato

Al Senato, al plurinominale in Sicilia, è stata eletta Carmela Bucalo, altra responsabile scuola di Fratelli d’Italia. Ottimo risultato anche per Barbara Floridia (M5S), eletta al plurinominale in Sicilia, sottosegretaria alla Pubblica istruzione nel governo Draghi che ha ideato Rigenerazione Scuola. Eletta al Senato, in due collegi plurinominali in Lombardia, anche Simona Malpezzi (Pd), che più volte si è occupata di scuola nel corso di questa campagna elettorale.

Non trovano posto in Parlamento, tra gli altri, l’ex Ministra Lucia Azzolina, Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva ed ex Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e Barbara Azzarà (M5S), insegnante e referente del gruppo istruzione dei pentastellati.