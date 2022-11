Obblighi di trasparenza, griglia di monitoraggio: invio all’ANAC entro il 10 novembre

Dopo il chiarimento fornito dall’ANAC in merito alle incombenze relative al rispetto degli obblighi di trasparenza, che sono attribuite al dirigente scolastico quale responsabile della trasparenza di ogni scuola, la stessa Agenzia ha comunicato che l’invio della griglia di monitoraggio – predisposta nei soli formati consentiti (Excel o Open Document Sheet) – è dovuto esclusivamente nei casi in cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, ovvero in mancanza gli RPCT, avevano rilevato nella griglia di rilevazione predisposta al 31 maggio 2022 carenze di pubblicazione, attribuendo nella colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 3 ad almeno un obbligo di pubblicazione.

Esclusivamente, in questi casi, era stato richiesto nella delibera 201/2022 di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione, utilizzando a questo fine la griglia di monitoraggio – allegata alla delibera – con rilevazione al 31 ottobre 2022.

La suddetta griglia dovrà essere trasmessa all’Autorità entro il 10 novembre 2022 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica [email protected] da posta elettronica ordinaria (PEO).

Conseguentemente, con non devono essere inviate griglie di monitoraggio nei casi in cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, ovvero in mancanza gli RPCT, non avevano rilevato criticità nella griglia di rilevazione predisposta al 31 maggio 2022, attribuendo alla colonna “completezza di contenuto” valore 3 a tutti gli obblighi di pubblicazione monitorati.