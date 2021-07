Obbligo vaccinale, Bonaccini: “Favorevole per il personale scolastico”

Sulla questione obbligo vaccinale per il personale scolastico, è intervenuto a Radio 24 il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini:

“Non so se si riesce ad estendere l’obbligo vaccinale a tutto il paese, certo per il personale sanitario e quello scolastico io lo metterei, perché ne abbiamo bisogno su alcune professioni in particolare. Sulla scuola penso che bisognerebbe fare una discussione”.

Il governatore parla anche del green pass: “bisogna valutare l’andamento dell’aumento dei contagi, avere molta prudenza e poi prendere una decisione conseguente. Bisogna che ne discutiamo nei prossimi giorni alla luce dei consigli del Cts”.

Bonaccini si augura che aumentino sempre più le vaccinazioni, ma al tempo stesso pensa che vadano cambiati i parametri per le fasce delle regioni, aggiornandoli al momento attuale con le vaccinazioni in atto.