Obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, a partire dal 15 dicembre

Con il decreto approvato nel pomeriggio del 24 novembre il Governo ha deciso una nuova stretta: a partire dal 15 dicembre tutto il personale della scuola dovrà essere vaccinato.

Per la precisione l’obbligo riguarda il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.

La norma stabilisce anche che il controllo sulla effettiva vaccinazione spetterà ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi; per la precisione il testo del decreto chiarisce che i dirigenti “assicurano” il rispetto dell’obbligo vaccinale.

Per il momento, però, non è ancora molto chiaro come si potranno acquisire i dati rispettando le norme in materia di privacy, visto e considerato che – almeno per ora – le scuole non sono autorizzate a trattare dati sensibili relativi allo stato vaccinale del personale o degli studenti.

Ma forse, per capirne qualcosa di più, è bene aspettare che il decreto venga trasmesso al Parlamento per la sua conversione in legge.