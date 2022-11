Occupazione liceo Tasso di Roma, il Collettivo: partecipazione salita a 300 studenti, programmati corsi e incontri

L’occupazione del liceo Torquato Tasso di Roma da parte di alcuni studenti prosegue. L’edificio ha all’interno diversi alunni dalla serata di lunedì 14 novembre.

Gli studenti del Collettivo che hanno organizzato l’occupazione spiegano: “Siamo entrati in 150 studenti e durante la giornata di martedì la partecipazione è salita a 300 ragazzi. Ciò che riteniamo più importante è trasmettere la passione con la quale abbiamo gestito l’occupazione all’interno dell’edificio. Abbiamo programmato corsi e incontri con ospiti esterni riguardo temi diversi. La giornata di martedì si è articolata in 12 incontri, tra i quali quello con l’Associazione Antigone sulla situazione nelle carceri italiane e quello con Arturo Scotto riguardo la situazione politica attuale in Italia. Abbiamo poi invitato Guglielmo Micucci (Direttore Generale di Amref Health Africa)a. Le prossime giornate hanno programmi altrettanto intensi, nei quali noi studenti porteremo tutta la nostra partecipazione. Non abbiamo occupato la nostra scuola per semplice volontà di trasgressione ma con l’idea di trasformarla, anche se per pochi giorni, in un luogo formativo al quale tutti noi studenti sentiamo di appartenere”.