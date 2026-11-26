“Oltre le competenze” non è il solito manuale teorico, ma la bussola per ripensare concretamente la scuola del primo ciclo.

Con l’entrata in vigore delle nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo dell’infanzia e del primo ciclo, il mondo della scuola italiana si trova di fronte ad un’ennesima sfida progettuale che richiede ben più di un semplice adeguamento burocratico del PTOF.

Il volume Oltre le competenze è stato pensato esattamente per rispondere a questa esigenza, offrendo a dirigenti scolastici, docenti e formatori le coordinate di senso teoriche e operative per ripensare l’identità stessa dell’istituto comprensivo.

Il cuore della proposta: andare “oltre” è un titolo che dichiara fin da subito un posizionamento critico e costruttivo. Senza negare il valore storico e formativo dell’approccio per competenze, l’opera invita a superare gli automatismi e le riduzioni tecnicistiche che spesso rischiano di appiattirne l’applicazione didattica. Il focus torna saldamente sui principi pedagogici fondanti e sulla centralità della persona, riscoprendo il senso profondo dei saperi disciplinari, dei nuclei fondanti e dell’intenzionalità educativa.

Il delicato equilibrio tra continuità e discontinuità è uno dei punti di forza più originali del libro in quanto stimola una lettura dialettica dei costrutti pedagogici e didattici del documento ministeriale in un confronto costruttivo con il precedente.

Costruire un curricolo verticale efficace non significa appiattire le differenze tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in nome di una continuità formale. E questo può realizzarsi mediante l’esplorazione di due dimensioni complementari:

La continuità pedagogica e metodologica, in una visione coerente dell’alunno in evoluzione, nella cura della relazione educativa e nella progressione graduale degli apprendimenti.

nella cura della relazione educativa e nella progressione graduale degli apprendimenti. La discontinuità evolutiva e didattica, valorizzata come motore di crescita, di ricerca e di sperimentazione didattica. I passaggi tra i diversi momenti del percorso formativo rappresentano infatti occasioni feconde di riorganizzazione cognitiva ed emotiva, in cui l’introduzione di nuovi linguaggi, epistemologie disciplinari e sfide cognitive stimola la curiosità e l’autonomia dello studente.

A chi si rivolge e perché leggerlo?

Scritto con uno sguardo costantemente ancorato alla vita reale che si svolge quotidianamente nelle aule e nei collegi docenti, Oltre le competenze evita sia l’astrattezza della pura teoria, sia il riduzionismo dei “prontuari” preconfezionati.

È un testo indispensabile per costruire un Curricolo di istituto e, quindi, uno strumento utile per tutti gli insegnanti e i Dirigenti che desiderino trasformare la revisione delle nuove Indicazioni in un’autentica occasione di ricerca-azione e di crescita professionale condivisa. In questa prospettiva, Oltre le competenze può rappresentare la risposta concreta per rimodulare il “fare scuola” con senso e visione d’insieme, perché guida passo dopo passo a:

Superare i limiti del tecnicismo, rimettendo al centro i principi pedagogici, la persona e il valore profondo dei saperi.

rimettendo al centro i principi pedagogici, la persona e il valore profondo dei saperi. Costruire un curricolo verticale innovativo e integrato, in quanto pone al centro la persona nella sua piena integralità.

in quanto pone al centro la persona nella sua piena integralità. Valorizzare continuità e discontinuità, imparando a bilanciare la coerenza del percorso educativo con le necessarie “svolte” cognitive ed emotive che caratterizzano ogni età.

Migliorare la qualità dei processi significa, appunto, non limitarsi ad applicare le norme, ma progettare il futuro dei propri studenti.

Il messaggio del volume è chiaro e controcorrente: per preparare davvero i ragazzi al futuro non basta accumulare “competenze”, intese come mere abilità tecniche, ma occorre riscoprire i principi pedagogici che danno senso anche allo stare insieme e all’imparare, accompagnando la crescita dei bambini e dei preadolescenti in un processo continuo (un filo rosso fatto di cura, ascolto e metodo) discontinuo (il coraggio di cambiare passo, linguaggi e sfide quando i ragazzi crescono).

Una lettura illuminante e stimolante, capace di parlare agli insegnanti ma anche a chiunque abbia a cuore la qualità della nostra scuola.