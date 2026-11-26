La cerimonia nazionale degli European Innovative Teaching Awards (EITA) 2026 si terrà domani, 27 novembre, presso la Sala Puccini di Veronafiere nell’ambito di JOB&Orienta a Verona. Promosso dalle Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE e INAPP, l’evento celebrerà le migliori esperienze italiane di innovazione didattica sostenute dal Programma Erasmus+ e premiate dalla Commissione europea per qualità pedagogica, inclusione, dimensione europea e impatto sui territori, ponendo come filo conduttore le “Skills for Life”.
Il tema dell’edizione, “Skills for Life”, intende valorizzare le iniziative capaci di sviluppare in modo innovativo competenze fondamentali quali alfabetizzazione, lingue straniere, competenze digitali, cittadinanza attiva, matematica e scienze. Oltre ai saluti istituzionali e alle introduzioni delle Agenzie Erasmus+, la giornata proporrà l’intervento della professoressa Marcella Milana del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, che offrirà una riflessione sul ruolo delle competenze di base nei percorsi educativi e professionali dal titolo “Skills for Life, or a Life for Skills?”.
Il momento centrale della manifestazione sarà dedicato alle testimonianze dirette dei vincitori degli EITA 2026 e alla consegna dei riconoscimenti alle realtà premiate:
Info e programma: https://www.erasmusplus.it/