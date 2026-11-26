La cerimonia nazionale degli European Innovative Teaching Awards (EITA) 2026 si terrà domani, 27 novembre, presso la Sala Puccini di Veronafiere nell’ambito di JOB&Orienta a Verona. Promosso dalle Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE e INAPP, l’evento celebrerà le migliori esperienze italiane di innovazione didattica sostenute dal Programma Erasmus+ e premiate dalla Commissione europea per qualità pedagogica, inclusione, dimensione europea e impatto sui territori, ponendo come filo conduttore le “Skills for Life”.

Il tema centrale e la riflessione scientifica

Il tema dell’edizione, “Skills for Life”, intende valorizzare le iniziative capaci di sviluppare in modo innovativo competenze fondamentali quali alfabetizzazione, lingue straniere, competenze digitali, cittadinanza attiva, matematica e scienze. Oltre ai saluti istituzionali e alle introduzioni delle Agenzie Erasmus+, la giornata proporrà l’intervento della professoressa Marcella Milana del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, che offrirà una riflessione sul ruolo delle competenze di base nei percorsi educativi e professionali dal titolo “Skills for Life, or a Life for Skills?”.

I vincitori e le esperienze d’eccellenza

Il momento centrale della manifestazione sarà dedicato alle testimonianze dirette dei vincitori degli EITA 2026 e alla consegna dei riconoscimenti alle realtà premiate:

Educazione e cura della prima infanzia : la Scuola dell’Infanzia di Sorbolo “Monumento ai Caduti di Guerra” (Parma), riconosciuta per un progetto che ha trasformato la mobilità Erasmus+ in un’occasione di crescita professionale per oltre 130 educatori ;

: la (Parma), riconosciuta per un progetto che ha trasformato la mobilità Erasmus+ in un’occasione di crescita professionale per oltre ; Istruzione scolastica : il Liceo Statale “A. Manzoni” di Caserta, vincitore con il laboratorio internazionale di cittadinanza e comunicazione digitale “Becoming European Citizens through an Erasmus+ Web Radio” , che ha coinvolto studenti di quattro Paesi europei ;

: il di Caserta, vincitore con il laboratorio internazionale di cittadinanza e comunicazione digitale , che ha coinvolto studenti di ; Istruzione secondaria di II grado (percorsi professionali) : l’ IIS Galilei di Jesi , premiato per lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso il progetto “Life Skills” ;

: l’ , premiato per lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso il progetto ; Educazione degli Adulti : Skill Up Srl di Roma con il progetto “ICARUS” , che utilizza gli scacchi come strumento per l’inclusione e l’apprendimento negli adulti;

: di Roma con il progetto , che utilizza gli scacchi come strumento per l’inclusione e l’apprendimento negli adulti; Riconoscimento speciale: l’IPS Principi Grimaldi di Modica, aggiudicatario dell’“European Language Label 2026” con il progetto “A Bridge Between Sicily and Malta” dedicato alle competenze linguistiche e professionali