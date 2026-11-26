Il decreto scuola ieri, 25 novembre, ha ricevuto l’ok della Camera. L’Aula ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto con 180 sì, 112. Oggi, 26 novembre, il voto finale.

La parola fine all’iter si avrà con la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione in legge è prevista entro il 29 novembre. Il decreto 170 del 30 settembre 2026 ha ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche. Nel corso della diretta della Tecnica risponde live, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo, ha parlato delle novità che riguardano il Decreto scuola:

“Diciamo che del Decreto scuola, al momento in cui è comparso sulla Gazzetta e quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, si è parlato soprattutto per le norme che riguardavano gli alunni stranieri, quindi il tetto del 30%, la disciplina che doveva riguardare anche gli eventuali ostacoli dei genitori con la scarsa conoscenza della lingua italiana. Tutto il resto era passato un po’ in sordina. A tempo debito la CISL Scuola, con un’audizione presso la Commissione del Senato aveva evidenziato l’esigenza di intervenire su questo Decreto scuola”.

Gli istituti tecnici

“Il Decreto scuola interviene già ad agosto del 2026, in occasione della circolare poi fatta dal direttore del personale per normare in sede di prima applicazione gli istituti tecnici, il Decreto scuola interviene in maniera importante. Per la verità noi al Senato avevamo chiesto un intervento ancora più radicale e cioè l’azzeramento sostanzialmente della quota riservata all’autonomia del curriculo. Non si è ottenuto tale risultato, si è comunque ridotta in maniera forte, quasi di 2/3, perché le ore destinate al curricolo nei 5 anni sono passate da 17 a 7. È evidente che non si può essere completamente soddisfatti. È altrettanto vero che dover lavorare ora in sede di confronto con il Ministero per andare a sistemare le situazioni relative alle classi di concorso più in sofferenza, ricordo per esempio la A037, ma anche la A021, la stessa A12 per l’ora che si perde in quinta, risulterà più agevole. Quindi un primo step, un primo grande risultato sugli ordinamenti l’abbiamo portato a casa”.

Le graduatorie dei concorsi

“Un secondo importante risultato riguarda le graduatorie dei concorsi, sia quello ordinario sia quello riservato, la procedura valutativa si chiamava tecnicamente, destinato ai funzionari di elevata qualificazione, i DSGA. Quest’anno abbiamo visto come diverse assunzioni per il personale DSGA non si siano potute realizzare causa l’esaurimento delle graduatorie. E ricordo come sia l’una procedura che l’altra ponevano come limite massimo assunzionale 1435 unità. Ora, siamo riusciti a far sì che queste graduatorie siano sostanzialmente ad esaurimento e che possano essere utilizzate anche il numero dei vincitori e quindi si possa dare una risposta sia a coloro che avevano superato il concorso ordinario senza collocarsi nelle prime posizioni, nelle posizioni dei vincitori, sia anche a tutti coloro che avevano superato la procedura valutativa. Questo darà evidentemente la possibilità da un lato di riconoscere il merito per coloro che hanno superato il concorso, dall’altra parte riconoscere il servizio da parte di coloro dei cosiddetti assistenti amministrativi facenti funzione che da anni mandano avanti le scuole, pur non essendo inquadrati nei ruoli dei funzionari di elevata qualificazione e dall’altra, coprire i posti e quindi dare veramente una delle due gambe di dirigente dei DSGA alle scuole, potremmo avere finalmente tutti i posti coperti, fatto salvo ovviamente le facoltà assunzionali che dovranno essere autorizzate”.

Il doppio canale

“Questo di nuovo torna ad essere un risultato del contratto 19-21 poi, l’avevamo richiesto chiaramente nell’audizione al Senato, un’apertura, per la verità dovremmo definirla piuttosto timida ancora, al doppio canale per quello che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente recente che non ci lascia soddisfatti in questa versione, significa comunque un passaggio in avanti rispetto alla situazione attuale che prevede solo i concorsi. Sappiamo esserci stato un’informativa sui futuri concorsi da parte del Ministero e le organizzazioni sindacali. La nostra organizzazione sindacale si è fatta protagonista nel chiedere insieme ad altre organizzazioni un confronto perché riteniamo che con la novità introdotta dal Decreto scuola di questo doppio canale sia assolutamente importante, necessario, diremmo indispensabile, evitare di bandire un ulteriore concorso e poi lo dico con estrema soddisfazione, avevo sollevato al Senato la possibilità di applicare la stessa norma che era stata applicata nel 2025-26 anche ai docenti che sono stati assunti a tempo determinato nel 2026-27 che entro dicembre 2026 conseguono l’abilitazione. Questi docenti avranno la possibilità di vedersi immediatamente trasformato il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, in questo modo assolvere anche al compito del dell’anno di prova ed essere confermati in ruolo già a partire dal primo settembre del 2027″.

Assenza di risorse finanziarie

“È un decreto convertito in legge estremamente ampio. Ci sono anche altri interventi, per esempio, sul fondo del miglioramento dell’offerta formativa con riconoscimenti all’attività dei DSGA. Così come abbiamo fatto al Senato, se devo evidenziare una pecca, al di là del fatto che come Cisl Scuola riteniamo che sarebbe da limitare al massimo l’intervento in forza di decreti legge su un aspetto così delicato quale il comparto scuola e la quasi assoluta assenza di risorse finanziarie laddove si vanno a prevedere uscite spese. Queste spese sono sempre recuperate dai capitoli del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Quindi effettivamente non si può individuare in questo decreto legge la volontà di investire sulla scuola. Peraltro continuando nel canale che pareva essere anche consolidato dalla legge di bilancio con quei famosi quasi 7.000 tagli che Cisl Scuola insieme ad altre quattro organizzazioni sindacali sono ad oggi riuscite a scongiurare”.