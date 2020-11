OpenForumDD, 136 ore live sui temi della disuguaglianza e della diversità

Il Forum Disuguaglianze e Diversità organizza, a partire dal 30 novembre, l’iniziativa “OpenForumDD, 16 giorni in diretta: proposte, dialoghi e strategie per il Paese di domani”, fino al 15 dicembre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.



Il Forum Disuguaglianze Diversità, presentato per la prima volta il 16 febbraio 2018 presso la Fondazione Basso, si propone di costruire un luogo di pensiero e confronto per informare, discutere e disegnare politiche pubbliche e azioni collettive che riducano le disuguaglianze, economiche, sociali e di riconoscimento e favoriscano il pieno sviluppo di ogni persona in coerenza con l’articolo 3 della Costituzione Italiana.



L’evento OpenForumDD vuole essere un tentativo di rispondere alla domanda Quali sono le priorità su cui far convergere l’impegno di istituzioni, saperi e attivismo per costruire il Paese di domani cominciando dal Piano di Ripresa e Resilienza?



Si tratta di 136 ore di diretta live su scuola, salute, casa, lavoro, aree interne, digitale, ambiente, imprese, pubblica amministrazione, che avranno per protagonisti storie, luoghi e persone, introdotte da 16 membri del ForumDD. Saranno più di 200 gli ospiti, tra cui scrittori, giornalisti, politici, inoltre OpenForumDD vedrà anche la partecipazione di tanti rappresentanti dell’attivismo civico. Fil rouge del ricco palinsesto fatto di interviste, storie, dibattiti e dialoghi sarà quello delle sedici priorità strategiche per il paese, che muovono dalle proposte del ForumDD e mirano ad aiutare e a indirizzare il Piano di Ripresa e Resilienza che l’Italia presenterà all’Unione Europea.



Abbiamo di fronte un treno che passa ogni 40 anni, afferma Fabrizio Barca, Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, per il cambio radicale di passo, è necessario tendere l’orecchio ai movimenti, al fermento sociale ed economico del Paese, mobilitare tutti i suoi saperi, darci missioni strategiche motivanti e concretizzabili, quelle che, una per una, affronteremo nei 16 folli giorni di Open ForumDD.

Il programma: si parte dalla scuola



Si apre il 30 novembre con l’intera giornata dedicata alla scuola, con interventi su temi quali la cittadinanza attiva, la prospettiva di genere, la disuguaglianza e la povertà minorile, che saranno affrontati con il contributo di docenti, studenti, formatori; è previsto alle 11,30 un videomessaggio della ministra Azzolina. Nei giorni successivi OpenForumDD si occuperà di salute e cura, di catastrofi naturali, di mobilità e spazi collettivi, di periferie e lavoro e tanti altri temi. Il programma e gli eventi si potranno seguire su Gli eventi verranno trasmessi in diretta sul sito https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/ e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ForumDisuguaglianzeDiversita.