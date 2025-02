Organico aggiuntivo: il Senato boccia l’emendamento per prorogarlo

Stando a quanto si apprende dalle pagine ufficiali del Senato, nella riunione di ieri della 1a Commissione Affari Costituzionali sono stati posti in votazione gli emendamenti presentati dalle forze politiche al disegno di legge di conversione del decreto milleproroghe e che le proposte relative all’organico aggiuntivo sono state respinte.

Il Governo ha scelto di togliere alle scuole un aiuto prezioso che, invece, in caso di conferma, avrebbe favorito e agevolato la realizzazione dei progetti legati al PNRR. Il Comitato dice no a questo stato di cose e farà sentire ancor di più la propria voce.

Non è accettabile l’idea di lasciare le scuole in continuo affanno per via della cronica e grave carenza di personale, acuita, in questo frangente, dalla scelta di non rinnovare l’organico aggiuntivo utile alla buona riuscita del PNRR, ma anche dalla disposizione che vede il trasferimento di 721 assistenti amministrativi e 242 collaboratori scolastici agli Uffici Scolastici Regionali senza che questo personale possa essere sostituito tramite attribuzione delle supplenze.

Questo stato di cose ci impone di non rimanere in silenzio e di continuare a lottare.



Comitato Organico Aggiuntivo – AtaCom