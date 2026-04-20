Orientamento scolastico, tra ideali e realtà, rappresentazioni e azioni nella scuola italiana – DIRETTA 28 aprile ore 16:00

L’orientamento non è solo un adempimento burocratico, ma una bussola fondamentale per il benessere e il futuro degli studenti. Eppure, cosa accade davvero nelle nostre classi? Quali sono le visioni, le pratiche e le criticità che i docenti incontrano quotidianamente?
Per rispondere a queste domande, il 28 aprile alle ore 16:00 avrà luogo una diretta dedicata alla presentazione del report “Orientamento scolastico: tra ideali e realtà”. L’incontro nasce dall’analisi di oltre 1.500 questionari compilati da docenti tra aprile e dicembre 2024, nell’ambito del percorso formativo “Costruire futuro, insieme! Una scuola orientata al benessere degli studenti”.
Durante la diretta ci sarà un confronto diretto su aspetti cruciali della vita scolastica:
Il dibattito sarà arricchito dal contributo di esperti che operano da anni tra istituzioni, ricerca e territorio:
Raffaella Nervi è funzionaria della Regione Piemonte nell’ambito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, dove opera come esperta di orientamento permanente. Con una formazione in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, si occupa della programmazione e gestione di interventi per lo sviluppo delle competenze e per il supporto alle transizioni formative e professionali lungo tutto l’arco della vita. È impegnata nella costruzione e nel coordinamento del sistema regionale di orientamento, collaborando con scuole, enti di formazione e servizi per il lavoro per promuovere percorsi integrati e inclusivi.
Angela Orabona è referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania su tematiche legate all’orientamento e alla didattica orientativa. Nell’ambito delle attività dell’USR, contribuisce al coordinamento e al supporto delle iniziative rivolte alle scuole per accompagnare studenti e studentesse nei processi di scelta formativa e professionale. Il suo ruolo si inserisce nelle azioni di sistema promosse a livello regionale per rafforzare l’orientamento scolastico e favorire il raccordo tra istituzioni educative e territorio. Coordina il programma Orientalife.
Luca Fanelli, Education Inequalities Program Specialist presso ActionAid Italia, dal 2004 gestisce programmi e progetti nell’ambito sociale, dello sviluppo locale e dell’istruzione per organizzazioni non governative in Italia e in Brasile. In questi ambiti ha portato avanti ricerche e formulato raccomandazioni politiche e ha all’attivo diverse pubblicazioni. È laureato in storia contemporanea. Attualmente ha tra i principali ambiti di approfondimento quello dell’orientamento.
Non si tratta solo di una presentazione di un report, ma di un’occasione per riflettere insieme su come trasformare l’orientamento in una pratica partecipata e inclusiva, capace di sostenere realmente le transizioni formative e professionali delle studentesse e degli studenti.
Su questi argomenti il corso di formazione per docenti “Costruire futuro, insieme! Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate” realizzato da ActionAid Italia in collaborazione con La Tecnica della Scuola, nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, finanziato dalla Fondazione CDP.
Il corso di 25 ore è articolato in interventi video, approfondimenti e proposte di attività didattiche. È fruibile in modalità asincrona sulla nostra piattaforma attiva 24 ore su 24.
Il corso propone pratiche e metodologie per un approccio integrato alla prevenzione delle diseguaglianze educative: a partire dal quadro normativo e fornendo elementi teorici e pratici, il percorso offre molti spunti per lavorare dentro e fuori la scuola, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e competenze della comunità educante, orientando alla collaborazione scuola/territorio e al benessere di studenti e studentesse.
Il corso si articola in quattro moduli, preceduti da un’introduzione e seguiti da una sezione “Lavorare con la classe”, in cui sono fornite proposte didattiche per sperimentare con studenti e studentesse le metodologie partecipative presentate sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.
I moduli 1 e 2 approfondiscono il rapporto tra orientamento e diseguaglianze educative, per poi analizzare le diverse tipologie di orientamento e i sistemi entro cui sono sviluppate le azioni ad esse relative, presentando modelli metodologici che possano fornire spunti ed esempi pratici.
I moduli 3 e 4 presentano il quadro normativo e teorico sulla partecipazione, per approfondire l’incidenza di pratiche partecipate nel contrasto alla dispersione scolastica e fornire competenze e strumenti per valorizzare la partecipazione di studenti e studentesse fuori e dentro la scuola.
Il percorso è arricchito da interventi video di docenti, studenti ed esperti sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.