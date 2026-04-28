Orientamento scolastico, tra ideali e realtà, rappresentazioni e azioni nella scuola italiana – DIRETTA ore 16:00

L’orientamento non è solo un adempimento burocratico, ma una bussola fondamentale per il benessere e il futuro degli studenti. Eppure, cosa accade davvero nelle nostre classi? Quali sono le visioni, le pratiche e le criticità che i docenti incontrano quotidianamente?

Per rispondere a queste domande, il 28 aprile alle ore 16:00 avrà luogo una diretta dedicata alla presentazione del report “Orientamento scolastico: tra ideali e realtà”. L’incontro nasce dall’analisi di oltre 1.500 questionari compilati da docenti tra aprile e dicembre 2024, nell’ambito del percorso formativo “Costruire futuro, insieme! Una scuola orientata al benessere degli studenti”.

Perché partecipare: i temi al centro della diretta

Durante la diretta ci sarà un confronto diretto su aspetti cruciali della vita scolastica:

Visioni a confronto: come i docenti concepiscono oggi l’orientamento.

come i docenti concepiscono oggi l’orientamento. Pratiche e azioni: un’analisi delle attività realizzate nelle scuole, con un focus particolare sulle misure introdotte dalle riforme più recenti.

un’analisi delle attività realizzate nelle scuole, con un focus particolare sulle misure introdotte dalle riforme più recenti. Risorse e Formazione: chi sono le figure dedicate all’orientamento e di quale supporto formativo dispongono.

chi sono le figure dedicate all’orientamento e di quale supporto formativo dispongono. Rete e territorio: l’importanza della collaborazione tra scuola ed enti esterni.

l’importanza della collaborazione tra scuola ed enti esterni. Efficacia: come vengono monitorati e valutati gli esiti delle azioni intraprese.

Gli interventi

Il dibattito sarà arricchito dal contributo di esperti che operano da anni tra istituzioni, ricerca e territorio:

Luca Fanelli (ActionAid Italia), esperto in disuguaglianze educative, che illustrerà i dati del report e le raccomandazioni politiche emerse.

(ActionAid Italia), esperto in disuguaglianze educative, che illustrerà i dati del report e le raccomandazioni politiche emerse. Angela Orabona (USR Campania), referente per l’orientamento e coordinatrice del programma Orientalife, che porterà la prospettiva del supporto alle scuole e del raccordo istituzionale.

(USR Campania), referente per l’orientamento e coordinatrice del programma Orientalife, che porterà la prospettiva del supporto alle scuole e del raccordo istituzionale. Raffaella Nervi (Regione Piemonte), esperta di politiche di orientamento permanente, che discuterà dell’integrazione tra istruzione, formazione e servizi per il lavoro.

Raffaella Nervi è funzionaria della Regione Piemonte nell’ambito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, dove opera come esperta di orientamento permanente. Con una formazione in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, si occupa della programmazione e gestione di interventi per lo sviluppo delle competenze e per il supporto alle transizioni formative e professionali lungo tutto l’arco della vita. È impegnata nella costruzione e nel coordinamento del sistema regionale di orientamento, collaborando con scuole, enti di formazione e servizi per il lavoro per promuovere percorsi integrati e inclusivi.

Angela Orabona è referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania su tematiche legate all’orientamento e alla didattica orientativa. Nell’ambito delle attività dell’USR, contribuisce al coordinamento e al supporto delle iniziative rivolte alle scuole per accompagnare studenti e studentesse nei processi di scelta formativa e professionale. Il suo ruolo si inserisce nelle azioni di sistema promosse a livello regionale per rafforzare l’orientamento scolastico e favorire il raccordo tra istituzioni educative e territorio. Coordina il programma Orientalife.

Luca Fanelli, Education Inequalities Program Specialist presso ActionAid Italia, dal 2004 gestisce programmi e progetti nell’ambito sociale, dello sviluppo locale e dell’istruzione per organizzazioni non governative in Italia e in Brasile. In questi ambiti ha portato avanti ricerche e formulato raccomandazioni politiche e ha all’attivo diverse pubblicazioni. È laureato in storia contemporanea. Attualmente ha tra i principali ambiti di approfondimento quello dell’orientamento.

Verso una scuola orientata al benessere

Non si tratta solo di una presentazione di un report, ma di un’occasione per riflettere insieme su come trasformare l’orientamento in una pratica partecipata e inclusiva, capace di sostenere realmente le transizioni formative e professionali delle studentesse e degli studenti.

Iscriviti al corso gratuito

Il corso gratuito

Su questi argomenti il corso di formazione per docenti “Costruire futuro, insieme! Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate” realizzato da ActionAid Italia in collaborazione con La Tecnica della Scuola, nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, finanziato dalla Fondazione CDP.

Il corso di 25 ore è articolato in interventi video, approfondimenti e proposte di attività didattiche. È fruibile in modalità asincrona sulla nostra piattaforma attiva 24 ore su 24.

Il corso propone pratiche e metodologie per un approccio integrato alla prevenzione delle diseguaglianze educative: a partire dal quadro normativo e fornendo elementi teorici e pratici, il percorso offre molti spunti per lavorare dentro e fuori la scuola, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e competenze della comunità educante, orientando alla collaborazione scuola/territorio e al benessere di studenti e studentesse.

È PREVISTO IL RILASCIO DI ATTESTATO FINALE

Il corso si articola in quattro moduli, preceduti da un’introduzione e seguiti da una sezione “Lavorare con la classe”, in cui sono fornite proposte didattiche per sperimentare con studenti e studentesse le metodologie partecipative presentate sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.

I moduli 1 e 2 approfondiscono il rapporto tra orientamento e diseguaglianze educative, per poi analizzare le diverse tipologie di orientamento e i sistemi entro cui sono sviluppate le azioni ad esse relative, presentando modelli metodologici che possano fornire spunti ed esempi pratici.

I moduli 3 e 4 presentano il quadro normativo e teorico sulla partecipazione, per approfondire l’incidenza di pratiche partecipate nel contrasto alla dispersione scolastica e fornire competenze e strumenti per valorizzare la partecipazione di studenti e studentesse fuori e dentro la scuola.

Il percorso è arricchito da interventi video di docenti, studenti ed esperti sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.

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