Salone dell’orientamento, Foti (Rettore Unict): “Dopo la scuola valorizzare skills e ambizioni degli studenti”

L’orientamento non è un tema da prendere alla leggera. Soprattutto in una Università come quella etnea, che offre oltre cento corsi agli studenti che escono dalle scuole e si preparano ad affrontare il domani. A dirlo a La Tecnica della Scuola è Enrico Foti, magnifico rettore dell’Ateneo catanese, intervenuto nella trasmisione “Logos. Storie e parole del mondo della scuola”. Foti ha snocciolato dati e numeri del Salone dell’orientamento, che si è chiuso pochi giorni fa al CUS (Centro Universitario Sportivo).

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Tra i campi di calcio e di atletica trasformati in stand, migliaia di studenti hanno toccato con mano il futuro. “Abbiamo messo a terra uno sforzo davvero encomiabile in termini di qualità, e titanico in termini di volumi e quantità”, ha rivendicato il Rettore, alla guida del Syculorum Gymnasium dallo scorso 19 settembre. L’obiettivo è aiutare chi deve decidere cosa fare “da grande”, in un mondo complesso, dove una guida corretta può fare la differenza tra il successo e l’incertezza.

Con ben 114 corsi di laurea, l’Università di Catania offre una scelta vastissima agli studenti, che però va raccontata con estrema cura. Non è solo questione di nomi, precisa il Magnifico, ma di prospettive di vita. “Bisogna accompagnarli in questo dedalo di offerta“, dice Foti, “e spiegare il significato anche delle diversità apparentemente più modeste”. Spesso, infatti, percorsi simili possono portare a sbocchi lavorativi profondamente diversi, ed è qui che l’Ateneo deve intervenire per far sì che ogni studente “trovi il percorso che valorizzi le proprie skills e ambizioni”.

Nel corso delle quattro giornate del Salone, i ragazzi si sono sfidati in parete o alla consolle, scoprendo il volto più dinamico dell’ateneo. “Abbiamo provato a gestire le necessità e la curiosità di questi ragazzi, anche con momenti divertenti che andavano dall’arrampicata alla gara tra i DJ”, sottolinea il Rettore. Questa mobilitazione ha richiesto un impegno corale di docenti e personale, che hanno lavorato “senza sosta, anche la notte, per arrivare preparati”. E offrire risposte ai giovani affamati di informazioni.

A chi sta per finire le superiori e prova un po’ di timore, Foti suggerisce una ricetta che mescola razionalità e sentimento. Il segreto per non mollare davanti agli esami più ostici è uno solo. “Le difficoltà si possono superare solo se c’è anche una passione per quello che si sta studiando”, spiega. L’invito è a non farsi condizionare dalle mode o dai pareri esterni, ma a “scegliere inizialmente con la testa, ma senza mai dimenticare il cuore, nel senso che poi il percorso universitario non è mai banale”.

L’offerta di Unict non si ferma alla laurea, precisa il Magnifico, ma punta a una formazione completa che include master, dottorati e corsi brevi. L’idea è quella di un percorso che accompagni il ragazzo nella sua crescita, “innanzitutto umana, ma anche professionale”. Per il Rettore, l’ateneo è un’eccellenza che non teme confronti. “Davvero credo che non ci sia bisogno di andare a cercare altrove quello che c’è qui da noi“, conclude, ribadendo l’invito a investire con fiducia sul territorio siciliano.