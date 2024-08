Orientamento scuola, cosa cambierà il prossimo anno? Linee guida, piattaforme e chiariment

Le linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’orientamento prevedono un approccio più personalizzato e l’uso intensivo di piattaforme digitali per aiutare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo. Ma cosa devono sapere i docenti? VAI AL CORSO

Dall’anno scorso è attiva la nuova piattaforma UNICA. L’attivazione della piattaforma è stata accompagnata da una nota ministeriale, alla quale sono allegate tre guide. Tra queste, l’allegato B fornisce indicazioni al personale scolastico per l’attuazione delle Linee guida per l’orientamento di cui al D.M. 22 dicembre 2022 n. 328.

Dall’anno scolastico 2023/2024, come previsto dalle relative Linee guida (punti 7 e 8), le scuole secondarie di primo grado sono chiamate a progettare moduli di orientamento formativo degli allievi di almeno 30 ore, in tutte le classi. Tali moduli vanno visti, secondo le Linee guida, come “uno strumento essenziale per aiutare gli studenti a fare sintesi unitaria, riflessiva e interdisciplinare della loro esperienza scolastica e formativa, in vista della costruzione in itinere del personale progetto di vita culturale e professionale”.Come cambierà la scuola secondo le nuove Linee guida per l’orientamento?

Su questi argomenti il corso Dai nuovi moduli di orientamento all'e-portfolio, in programma dal 19 settembre, a cura di Giovanni Morello e Aluisi Tosolini.

