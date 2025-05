Orientamento secondarie di I grado, avviso di finanziamento: scadenza per le domande prorogato al 6 giugno

Orientamento secondarie di I grado, avviso di finanziamento: scadenza per le domande...

È slittato dal 16 maggio al 6 giugno, esattamente alle ore 15, il termine per presentare la candidatura delle scuole per l’avviso 57173 del 14 aprile 2025 – Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado, nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027” – Fondo sociale europeo plus (FSE+).

L’avviso è destinato a finanziare percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado, ai sensi del D.M. 19 novembre 2024, n. 233.

L’obiettivo è garantire un’efficace valorizzazione delle potenzialità e dei talenti degli studenti e una riduzione della dispersione e dell’abbandono scolastico.

Il finanziamento sarà concesso, previa adesione all’avviso, a ciascuna delle istituzioni scolastiche di cui all’Allegato 1 al DM sopra richiamato.

Il progetto si compone di uno o più moduli formativi che devono integrare il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola. I moduli possono essere di diversa durata (30 e 60 ore) a discrezione della scuola e a seconda degli ambiti di orientamento che si vogliono approfondire.

I progetti autorizzati potranno avere durata biennale. Almeno il 30% delle attività deve essere avviata entro il 31 dicembre 2025.

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà dunque aperta fino alle ore 15.00 del giorno 6 giugno 2025.

