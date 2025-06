Ornella Vanoni ottiene una laurea ad honorem: “Non ho mai studiato, i miei sarebbero impazziti dalla gioia”

La cantante icona della musica italiana Ornella Vanoni ha ottenuto una laurea ad honorem magistrale in Musica, Culture, Media e Performance all’Università Statale di Milano. La cerimonia si è tenuta ieri, 11 giugno. La 90enne ha, come previsto, fatto una lectio magistralis in cui ha ripercorso la sua vita e la sua carriera.

Cosa devo dire? Io non ho mai studiato, sono una cialtrona, quindi figurati, i miei sarebbero impazziti dalla gioia a sapere che io ho una laurea. È giusto avermela data?. Io non ho mai presunzione di me. Mi manca l’ego”, ha esordito.

“Ignorante in maniera terrificante”

“Io sono uscita dal Piccolo dopo, ho fatto due anni di scuola perché non sapevo cosa fare. Sono tornata, ho fatto tutte scuole a Londra, a Parigi, ignorante in una maniera terrificante ero, e mi iscrivo alla scuola del Piccolo senza passione, non me ne fregava niente. Strehler lui mi diceva: ‘Leggi’. Io leggevo fino alle 5 del mattino. M’ha insegnato molto di più seguire lui che creava e e la reazione degli attori, piuttosto che la scuola”, ha aggiunto.

La rettrice dell’ateneo ha sottolineato che “senza mai mettersi in cattedra, attraverso la sua arte ha offerto uno sguardo lucido e umano sul nostro tempo” e come “la sua intelligenza ironica, la sua autenticità ne fanno un punto di riferimento non solo artistico, ma anche civile”. Nelle prime file gli amici e i collaboratori artistici che attraversano decenni diversi della sua carriera: Mahmood, Mario Lavezzi, Samuele Bersani e Pacifico.