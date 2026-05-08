Ottant’anni di Statuto Siciliano: gli studenti ospiti della Sala Piersanti Mattarella hanno interrogato gli storici

Cosa significa oggi autonomia? È ancora uno strumento di sviluppo o un retaggio del passato? Sono queste le domande che hanno animato la tavola rotonda ospitata nella Sala Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, dove studentesse e studenti siciliani si sono confrontati con storici e costituzionalisti sull’eredità dello Statuto siciliano, a ottant’anni dalla sua nascita.

Una giornata tra storia, diritto e futuro

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, ha voluto celebrare il doppio anniversario: gli ottant’anni della Repubblica italiana, nata dal referendum del 2 e 3 giugno 1946, e quello dello Statuto siciliano, approvato nello stesso anno, in piena transizione post-bellica. A raccogliere le domande dei ragazzi, esperti di chiara fama: gli storici Carlo Verri e Andrea Miccichè, il costituzionalista Giuseppe Verde e il Segretario Generale dell’ARS Fabrizio Scimè. A chiudere i lavori, l’onorevole Enrico La Loggia, già Ministro degli Affari regionali, che ha offerto una testimonianza familiare e inedita: suo nonno Enrico fu tra i fautori dell’autonomia speciale, suo padre Giuseppe fu Presidente della Regione negli anni Cinquanta.