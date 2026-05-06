Niscemi, donati trecento libri ad una scuola. La dirigente scolastica: “Momento difficile per i ragazzi”

Trecentomila libri sono stati consegnati dalla Strada degli Scrittori oggi, 6 maggio, in un istituto di Niscemi, città colpita da una frana lo scorso gennaio. Gli studenti della scuola della cittadina hanno anche partecipato ad un concorso letterario, “Niscemi, la città del futuro che immagino”.

Le parole della dirigente scolastica

Come riportato da Tgr Sicilia, i vincitori, cinque, hanno ottenuto una borsa di studio e la partecipazione ad un master di scrittura. “La partecipazione è stata importante in un momento difficile per i ragazzi. Nonostante le difficoltà si sono messi alla prova. Adesso si è perso l’oggetto libro come tale”.

La biblioteca a rischio crollo

A Niscemi la biblioteca comunale rischia di crollare a causa della frana che minaccia la comunità. Un dramma nel dramma, che non ha lasciato indifferente Stefania Auci, docente, scrittrice, autrice della fortunata saga dedicata alla famiglia Florio.

Nel giorno in cui in paese riaprono le scuole – tranne qualle che si trovano nella “zona rossa” – dalle pagine di Repubblica è arrivato l’appello per la salvaguardia del patrimonio librario del borgo nisseno.

Qualche giorno dopo è stato detto che i beni sarebbero stati trasferiti nei locali della Curia in chiesa madre o al Museo civico. “Abbiamo messo in campo ogni azione utile alla tutela del patrimonio“, ha concluso l’assessore Scarpinato, “e grazie alla sinergia e alla collaborazione tra enti e istituzioni contiamo di arrivare nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza di tutti i beni, testimonianza preziosa della nostra storia“.