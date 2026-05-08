Elenchi regionali, dalla CISL Scuola i dati numerici, per regione e classe di concorso, degli aspiranti docenti in attesa di nomina nelle graduatorie concorsuali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito, con il decreto n. 68 del 22 aprile 2026, le modalità di costituzione e funzionamento degli elenchi regionali dei docenti per l’anno scolastico 2026/2027.

L’obiettivo principale di questi nuovi elenchi è garantire la copertura dei posti comuni e di sostegno nel caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti ai sensi della normativa vigente. Gli elenchi, aggiornabili annualmente, diventeranno operativi a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

Modalità e termini di presentazione

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento (inPA) raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

I candidati potranno concorrere per un’unica regione e per tutte le classi di concorso per cui hanno titolo, utilizzando un’unica istanza. Il termine per la presentazione scadrà alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo all’apertura delle funzioni sul portale.

Secondo quanto riporta la UIL Scuola, la presentazione delle domande avverrà presumibilmente dalle ore 9.00 del 6 maggio alle ore 23.59 25 maggio (date da confermare).

Chi può presentare domanda?

Possono richiedere l’inserimento i candidati che hanno partecipato a procedure concorsuali bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 (la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025) e che hanno conseguito almeno il punteggio minimo di 70 punti nella prova orale. Tra le procedure incluse figurano i concorsi ordinari del 2020, del 2022 (scienze motorie) e i più recenti concorsi PNRR del 2023 e 2024.

Inoltre, l’accesso è esteso a chi ha superato la prova scritta (minimo 56 punti) nella procedura straordinaria di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.

In tutti i casi sono esclusi i docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Nel dettaglio, rientrano tra le procedure concorsuali interessate (posto comune e sostegno):

1) concorsi ordinari 2020 per infanzia, primaria e secondaria;

2) concorso straordinario 2020 scuola secondaria;

3) STEM 1;

4) STEM 2;

5) educazione motoria nella scuola primaria;

6) concorsi PNRR 1 2023;

7) concorsi PNRR 2 2024.

Dati numerici

Come previsto dal DM 68/2026, i singoli Uffici Scolastici Regionali devono pubblicare, distintamente per ogni classe di concorso, la consistenza numerica degli aspiranti presenti in graduatoria ai fini delle prossime assunzioni in ruolo.

In proposito, la CISL Scuola ha pubblicato un file zip contenente, per ciascuna regione, i dati riguardanti i numero di aspiranti ancora in attesa di assunzione, distinti per classe di concorso e per procedura concorsuale.

Per i concorsi PNRR i numeri comprendono gli idonei nella misura del 30%. Non sono invece quantificati tutti gli altri idonei non rientranti nel 30% ma comunque presenti nella regione.

Si ricorda che le assunzioni dagli Elenchi regionali avverranno solo sui posti residui dopo le nomine, in ciascuna regione, degli aventi titolo alle assunzioni ordinariamente previste.

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