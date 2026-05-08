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08.05.2026

Premiate le eccellenze scolastiche di Palermo: talenti, impegno e cittadinanza attiva

Redazione
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Quinta edizione per le benemerenze del Rotary Club Palermo Montepellegrino

A Palermo la scuola torna al centro, non solo come luogo di istruzione ma come fucina di talenti e laboratorio di cittadinanza. Nell’aula magna dell’Istituto superiore Duca degli Abruzzi si è svolta l’quinta edizione delle benemerenze rotariane, un appuntamento ormai consolidato che ogni anno riconosce il meglio del mondo scolastico palermitano.

Quinta edizione per le benemerenze del Rotary Club Palermo Montepellegrino

L’8 maggio 2026, il Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Freda Liotta, ha consegnato i riconoscimenti a istituti, docenti e studenti che si sono distinti per impegno educativo, civico, sociale, ambientale, culturale, artistico e sportivo. Una commissione dedicata, guidata da Salvatore Russo, ha selezionato i premiati. Tra i momenti più toccanti, la benemerenza alla memoria assegnata a Giovanna Somma, docente di italiano e latino al liceo Classico Vittorio Emanuele II, recentemente scomparsa, riconosciuta per la sua sensibilità didattica e il profondo legame con le studentesse e gli studenti. Un attestato di menzione è andato anche a Padre Sergio Ciresi, parroco di San Gaetano a Brancaccio, per il suo instancabile lavoro nel quartiere. La cerimonia è stata preceduta da una tavola rotonda sul valore dei giovani talenti e della responsabilità civica, con il Direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serra, lo psichiatra Daniele La Barbera e Giuseppe Giambrone del Rotary.

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Lara La Gatta
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