Pagamento attività aggiuntive a docenti e ATA, assegnati i fondi MOF ma mancano le economie

In questi giorni il Ministero sta trasferendo sui POS delle scuole le risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) per retribuire le attività aggiuntive svolte dal personale della scuola l’anno scorso.

Secondo quanto riporta la FLC CGIL, manca la comunicazione relativa alla riassegnazione delle economie riferite all’anno precedente.

“Questa mancata riassegnazione – scrive il Sindacato – crea non pochi problemi alle scuole, visto che le contrattazioni d’istituto sono state fatte tenendo conto delle economie e quindi queste risorse sono indispensabili per pagare tutte le attività aggiuntive svolte l’anno scorso“.

Sempre secondo quanto riporta la FLC CGIL, l’Amministrazione ha rassicurato che l’assegnazione avverrà a breve.