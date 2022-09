Palazzo Madama, attività di laboratorio dedicate alle scuole per stimolare la creatività e non solo

Sempre più il museo si presenta come ambiente sociale e inclusivo in grado di stimolare una serie di competenze e conoscenze e di affiancarsi a quanto avviene nell’aula scolastica consolidando o avviando l’apprendimento attraverso strumenti e contesti alternativi.

Palazzo Madama www.palazzomadamatorino.it, collocato nel cuore della Città di Torino, è un edificio che conserva le tracce dei suoi duemila anni di storia e custodisce un inestimabile patrimonio di pittura, scultura e oggetti d’uso di altissima qualità realizzati tra il Medioevo e il Barocco: da porta della città in epoca romana, è diventato castello medievale, fastosa residenza barocca, sede del primo Senato d’Italia, e infine Museo d’Arte, custode di capolavori come l’enigmatico ritratto d’uomo di Antonella da Messina.

Il magnifico giardino medievale, angolo verde nel cuore della città, offre esperienze a contatto con un ambiente esemplare per comprendere le imprescindibili connessioni tra natura, cultura e biodiversità.

La complessità architettonica di Palazzo Madama, unica al mondo, e la molteplicità degli stimoli presenti nelle sale offrono il luogo ideale per incoraggiare un atteggiamento di curiosità e favorire l’apprendimento di chi oltrepassa la soglia di questo suggestivo edificio.

Le attività di laboratorio per le scuole – dall’infanzia alle secondarie https://www.palazzomadamatorino.it/it/education/scuole – permettono ai partecipanti di confrontarsi con il processo creativo e con materiali inusuali.

I programmi didattici progettati dai Servizi Educativi possono essere svolti in museo o in digitale e prevedono una declinazione specifica per ogni fascia di età, con una attenzione particolare all’accessibilità e all’inclusione.

Le attività conducono a uno sguardo consapevole, favoriscono la concentrazione, la manualità fina attraverso la manipolazione di materiali selezionati appositamente per ogni fascia d’età, e invitano alla verbalizzazione (e all’ascolto) di osservazioni, sensazioni e sentimenti espressi dai componenti del gruppo classe.

Il successo delle proposte di Palazzo Madama è dovuto ai seguenti punti di forza:

– interdisciplinarietà: secondo il modello delle intelligenze multiple si affrontano ambiti disciplinari da prospettive che aprono all’arte, alle scienze matematiche e naturali, alla lingua;

– impianto costruttivista: l’impostazione dialogica tra alunno, insegnante ed educatore museale favorisce lo scambio e la partecipazione della classe valorizzando il contributo di ognuno;

– formazione docenti: numerose e diversificate le proposte di aggiornamento attraverso conferenze, corsi e workshop che Palazzo Madama, come ente qualificato ai sensi della direttiva 170/2016 del MIUR, propone nel corso dell’anno;

– progettazione dedicata: il museo è disponibile a progettare con la comunità insegnanti sulla base delle esigenze della scuola, anche per i PCTO, per promuovere la conoscenza dell’arte e ampliare la partecipazione attiva nella fruizione, nella salvaguardia del patrimonio e nella creazione dei contenuti.

– accessibilità: molteplici materiali e attività dedicate a persone con disabilità, psichica e sensoriale (mappe e disegni tattili in rilievo, video con sottotitolazione e traduzione in LIS Lingua dei Segni Italiana).

L’alleanza scuola – museo rende Palazzo Madama non solo la casa dei secoli, ma la casa dei cittadini di oggi.

Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica

piazza Castello

10122 Torino

INFO E PRENOTAZIONI

www.palazzomadamatorino.it; [email protected]; tel. 0114429629