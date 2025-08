Paola Serafin, una vita nella scuola e per la scuola, è mancata oggi 6 agosto; faceva parte della segreteria nazionale Cisl Scuola

E’ mancata oggi a Roma Paola Serafin, da anni componente della segreteria nazionale CISL Scuola con l’incarico di seguire in modo particolare le problematiche della dirigenza scolastica e la formazione dei quadri sindacali.

Ne dà notizia la segretaria generale Ivana Barbacci, con un comunicato pubblicato nel sito del sindacato

“La grave patologia di cui stava soffrendo – scrive Barbacci – non ha mai minimamente inciso sulla sua determinazione a svolgere con impegno, intelligenza e passione i ruoli di cui a vario titolo era investita, da ultimo anche come componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Ancora venerdì scorso aveva partecipato all’incontro al Ministero sulle assunzioni dei dirigenti scolastici, portando come sempre anche in quell’occasione un contributo prezioso di idee e di proposte”.

“Credo di poter dire che la sua scomparsa rappresenti una grave perdita non solo per i suoi familiari e per noi, ma per tutto il mondo della scuola” aggiunge Barbacci che ricorda ancora: “Chiunque l’abbia conosciuta ha potuto apprezzarne le doti non comuni sul piano culturale e professionale, che ne facevano per tutti, e non solo per i nostri associati, un punto di riferimento autorevole: per noi della CISL Scuola è un grande privilegio aver potuto godere per tanti anni della sua amicizia, del suo sorriso incoraggiante anche nei momenti più difficili e faticosi, un sorriso che non l’ha mai abbandonata nemmeno in questi mesi vissuti con piena consapevolezza delle proprie condizioni”.