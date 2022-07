Parità di genere, in una materna di Pistoia tutti col grembiule giallo. Pillon (Lega): “Lasciamo in pace i bambini dalle ideologie”

Niente più grembiulini rosa per le femmine e celesti per i maschi. Dall’anno prossimo i bimbi di una scuola materna di Pistoia indosseranno grembiuli di colore giallo. È quanto stabilisce una circolare del dirigente scolastico che fa seguito ad una delibera del consiglio dei docenti. La motivazione è quella di non creare distinzioni tra i bambini, avere uniformità con la scuola primaria dello stesso istituto (che portano tutti lo stesso colore, il blu) e soprattutto introdurre il concetto di parità di genere. Nella circolare si rimanda anche a un link con le linee guida del ministero sull’educazione al rispetto, alla parità dei sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”.

La notizia è riportata sul ‘Corriere fiorentino’ e subito sono arrivate le reazioni. Il senatore della Lega Simone Pillon ha commentato così sulla propria pagina Facebook: “Ti pareva che non venisse fuori qualche genio, che in nome della gender equalitý si inventasse il grembiule giallo all’asilo. Ma non ce la facciamo a lasciar fuori i bambini dalle scemenze ideologiche? Almeno all’asilo ce la facciamo a lasciarli in pace? I bambini sono maschi, e le bambine sono femmine. Non è difficile da capire…”