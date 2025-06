Passaggio di ruolo ottenuto su sede puntuale, il docente avrà il vincolo triennale ma potrà fare la domanda di assegnazione provvisoria

Tra i vari dubbi sui requisiti di partecipazione alle procedure di assegnazione provvisoria, c’è anche quello di una docente di Milano che ci pone il seguente quesito: ” Sono una docente di ruolo alla scuola primaria dal 2013, il 23 maggio scorso ho ottenuto passaggio di ruolo su posto di sostegno alla scuola secondaria di secondo grado, potrò fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale 2025/2026?”.

Passaggio di ruolo su sede puntuale

In buona sostanza la docente, di ruolo sin dal 2013 alla scuola primaria, ha fatto domanda di passaggio di ruolo per l’anno 2025/2026 esprimendo come preferenza una sede puntuale. L’esito del passaggio di ruolo è stato favorevole, ottenendo così il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado su posto di sostegno a partire dall’1 settembre 2025. Per cui la docente, avendo ottenuto il passaggio di ruolo su posto di sostegno e su scuola scelta in domanda, avrà il vincolo triennale sulla sede (impossibilità di fare domanda di mobilità territoriale in mancanza di deroghe), il vincolo quinquennale sul posto di sostegno, avranno da affrontare l’anno di prova per il nuovo ruolo raggiunto con la mobilità professionalità.

Assegnazione provvisoria interprovinciale

La docente in questione, che dall’1 settembre dovrebbe prendere servizio nella scuola in cui è passata di ruolo su posto di sostegno, potrebbe fare domanda di assegnazione provvisoria inteprovinciale su posto di sostegno della secondaria di secondo grado verso la provincia in cui risiede il marito e la figlia di 17 anni. In buona sostanza la docente passata di ruolo, senza nessuna deroga al vincolo della mobilità, non avrà vincoli per la domanda di assegnazione provvisoria. La docente, salvo introduzione di norme restrittive nel prossimo CCNI mobilità annuale 2025-2028, sarà nelle condizioni di fare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale a prescindere dalle possibili deroghe ai vincoli.