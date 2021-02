Patrizio Bianchi, il professore candidato a sostituire Azzolina?

Dopo che Mario Draghi, nella giornata di ieri, 3 febbraio, ha accettato con riserva, l’incarico di formare il nuovo governo, cominciano a circolare le prime ipotesi per la scottante poltrona di Ministro dell’Istruzione.

Nelle ultime ore è cominciato a circolare il nome di Patrizio Bianchi, ferrarese, 68 anni, ex assessore alla Scuola, Università e Lavoro in Emilia-Romagna, docente di economia e politica industriale. Già coordinatore del comitato degli esperti del ministero dell’Istruzione. È stato anche rettore dell’Università di Ferrara dal 2004 al 2010. Un ministro tecnico, questo sarebbe l’indirizzo di Draghi per la scuola.

Presto per capire se possa essere uno dei favoriti per rimpiazzare Lucia Azzolina, ma certamente un nome stimato dall’ex presidente della BCE (che prima dovrà terminare le consultazioni con i partiti).