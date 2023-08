Patti educativi di comunità, cosa sono? A cosa servono? Chi deve stipularli?

C’è spesso molta confusione in merito ai patti educativi di comunità: che cosa sono? A cosa servono e chi è chiamato a stipularli? Sono obbligatori? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui rapporti tra scuola e territorio e sull’esigenza di stringere questo tipo di patti. VAI AL CORSO

Ma vediamo cosa ha chiarito il ministero dell’Istruzione sull’argomento, attraverso delle specifiche Faq.

Le Faq del Mi

Cosa sono i Patti educativi di comunità?

I Patti educativi di comunità sono accordi tra gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e le scuole, per promuovere e rafforzare la collaborazione tra la scuola e tutta la comunità.

Si tratta di una modalità di coinvolgimento del territorio affinché questo si renda sostenitore, d’intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad esempio negli ambiti della musica d’insieme, dell’arte e della creatività, dello sport, dell’educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle tecniche digitali e delle conoscenze computazionali.

Il corso

Su questi argomenti il corso I patti educativi di comunità, conosciamoli a fondo, in programma dal 4 settembre a cura di Lucia Dalla Montà.

Il percorso formativo, partendo da un approfondimento dei concetti e dei significati in ciascuno dei termini che compongono la triade “Patti Educativi di Comunità”, prenderà in esame gli aspetti di maggiore criticità per giungere allo svelamento di molte delle potenzialità che questi strumenti racchiudono.

