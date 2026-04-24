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Docenti
24.04.2026

Pc e tablet in comodato d’uso per docenti: pubblicati bandi per le scuole. Domande entro il 12 maggio

Redazione
Indice
Tablet, pc e libri in comodato d'uso al personale scolastico
Carta del docente estesa: oltre un milione di beneficiari
Carta docente e benefit anche agli Ata? Guarda la diretta

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato gli avvisi per la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e per l’acquisto di dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da assegnare in comodato d’uso agli insegnanti. Le scuole hanno tempo fino al 12 maggio per aderire al bando sui dispositivi e fino al 15 maggio 2026 per i percorsi formativi.

Tablet, pc e libri in comodato d’uso al personale scolastico

Le risorse annunciate oggi si inseriscono in un quadro di valorizzazione professionale dell’intero personale scolastico. Gli istituti potranno richiedere fondi per l’acquisto di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici, da concedere poi in comodato d’uso ai propri docenti. I percorsi formativi, invece, sono pensati sia per gli insegnanti sia per il personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario – a conferma di un approccio che intende coinvolgere l’intera comunità professionale della scuola, non solo la componente docente.

Carta del docente estesa: oltre un milione di beneficiari

Le nuove misure si affiancano a una novità già introdotta per l’anno scolastico 2025/2026: su volontà del ministro Giuseppe Valditara, la Carta del docente è stata estesa per la prima volta anche ai supplenti annuali su posto vacante fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi temporanei fino al 30 giugno e al personale educativo dei convitti e degli educandati. La platea complessiva dei beneficiari supera così il milione di persone, con 253.000 destinatari in più rispetto a quelli originariamente previsti dalla normativa. Un ampliamento che, nelle intenzioni del Ministero, punta a ridurre le disparità di trattamento tra personale di ruolo e supplenti, categoria da sempre esclusa da questo strumento di aggiornamento professionale.

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