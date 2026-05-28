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28.05.2026

Carta del dirigente scolastico, la chiede Anp: “La formazione non deve essere a carico nostro”

Redazione
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Le richieste dell'Anp

Il recente decreto interministeriale n. 59 del 31 marzo 2026 ha confermato il rifinanziamento della Carta del docente e la sua estensione ai supplenti annuali, accogliendo una misura attesa e apprezzata dal mondo della scuola. Tuttavia, questa scelta solleva una questione che l’ANP – Associazione Nazionale Presidi non intende lasciare in secondo piano: i dirigenti scolastici restano ancora una volta privi di strumenti analoghi di sostegno alla formazione professionale.

Le richieste dell’Anp

L’Anp riconosce il valore dell’investimento pubblico nella formazione dei docenti, ma sottolinea con forza l’assenza di misure equivalenti per i dirigenti scolastici, figure di alta responsabilità cui è affidata la guida organizzativa e la qualità del servizio educativo. Secondo l’associazione, la formazione continua dei dirigenti – in ambito giuridico, amministrativo, organizzativo e relazionale – non può essere lasciata alla volontà o alle disponibilità economiche del singolo. Si tratta di un’esigenza ineludibile per governare la crescente complessità del contesto scolastico e per affrontare con la dovuta competenza le molteplici responsabilità decisionali del ruolo. A rendere ancora più urgente questa richiesta contribuisce il D.M. n. 47/2025, che ha introdotto un sistema strutturato di valutazione dei dirigenti fondato su precisi indicatori di performance. L’ANP ritiene incoerente che l’Amministrazione esiga standard elevati di competenza e risultato senza fornire al contempo gli strumenti necessari per conseguirli.

Per questo, l’Anp chiede con determinazione l’istituzione di una “Carta del dirigente scolastico”, che consenta a queste figure di provvedere autonomamente alla propria crescita professionale: dall’acquisto di pubblicazioni specialistiche alla partecipazione a corsi di alta formazione manageriale e giuridica, dall’accesso a banche dati professionali a percorsi di sviluppo della leadership e della gestione delle relazioni. L’associazione continuerà a sostenere queste istanze in tutte le sedi opportune, convinta che dalla formazione dei dirigenti dipenda in misura considerevole l’efficacia dell’intero sistema d’istruzione.

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